Arizona Cardinals faz jogada surpreendente e dispensa DeAndre Hopkins

Tele Arizona Cardinals tomou uma grande decisão na sexta-feira, anunciando o lançamento do wide receiver DeAndre Hopkins. Depois de não conseguir encontrar um parceiro comercial, a equipe teve que se separar de Hopkins e absorver uma carga significativa de US $ 21 milhões para a temporada de 2023.

Os Cardinals exploraram opções de negociação para Hopkins durante a entressafra, mas seu pesado salário de $ 19,45 milhões apresentou desafios. Dan Graziano da ESPN relata que as negociações com várias equipes acabaram fracassando.

Especulações sobre o futuro de Hopkins com o cardeais está girando há meses. Rumores de uma possível negociação com o Titãs do Tennessee surgiu na primeira noite de 2023 Draft da NFL, mas nada se concretizou. O Patriotas da Nova Inglaterra também expressou interesse em adquirir Hopkins no início da entressafra.

Hopkins decidiu pular as OTAs voluntárias esta semana e optou por treinar em Toronto. Sua ausência levantou as sobrancelhas e adicionou combustível à já intensa especulação em torno de seu status na equipe.

A produção de Hopkins diminuiu devido a alguns ferimentos

Desde que ingressou no cardeais em um comércio com o Houston Texans em 2020, Hopkins passou três temporadas no Arizona. Em sua temporada de estreia com a franquia, ele teve 115 recepções para 1.407 jardas. No entanto, sua produção diminuiu nas duas temporadas seguintes devido a lesões e uma suspensão por violar a política de drogas para melhorar o desempenho da liga.

Na última temporada, Hopkins disputou apenas nove jogos, somando 64 recepções para 717 jardas e três touchdowns. Os Cardinals tinham grandes esperanças nele, mas as circunstâncias o impediram de atingir todo o seu potencial em campo.

Com o lançamento de Hopkinsos Cardinals enfrentam um limite significativo de $ 21 milhões em 2023. No entanto, existe a possibilidade de que eles possam designá-lo como um corte pós-1º de junho para distribuir o limite atingido entre 2023 e 2024.

Elaborado em 27º geral pelo Houston Texans em 2013, Hopkins passou as primeiras sete temporadas de sua carreira em Houston, ganhando Pro Bowl homenageia quatro vezes. Sua troca para o Arizona foi uma mudança significativa, mas, infelizmente, as circunstâncias não deram certo como o esperado.