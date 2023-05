Arkansas Razorbacks remove QB Kade Renfro da lista após alegações de agressão sexual

Justa 24 horas depois que uma conta anônima de mídia social foi acusada Kade Renfro o vários casos de agressão sexual e assédio sexual, o Arkansas Razorbacks decidiram expulsá-lo do time.

“Ao tomarmos conhecimento das denúncias contra um aluno-atleta, informamos imediatamente o Título IX da Universidade. O aluno-atleta não faz mais parte do time de futebol”, Universidade de Arkansas Publicados.

Embora Kade Renfro não foi acusado de nenhum crime, a instituição decidiu que eles não podem continuar sua associação. “Depois de tomar conhecimento das alegações, notificamos os escritórios relevantes em nosso campus e, devido aos regulamentos de privacidade dos alunos da FERPA, não podemos fornecer mais informações no momento”, compartilharam.

Na quinta-feira, uma conta anônima do Instagram publicou fotos de uma mulher com vários hematomas no pescoço. A conta onde as acusações surgiram foi nomeada: “Kade Renfro é um estuprador!”. O agora ex-zagueiro do Arkansas ainda não se pronunciou sobre as acusações… mas deletou todas as suas redes sociais.

Seus últimos anos infelizes

Ha foi classificado como um candidato a três estrelas do ensino médio pela 247Sports, 27º zagueiro profissional do país e listado como um dos 50 melhores passadores de bolso em todo o país pela ESPN. Mas, infelizmente para ele, nos últimos anos ele só ganhou as manchetes com notícias sobre lesões… E agora, alegações terríveis.

Em 2020 jogou no seja senhorita, mas não teve a chance de aparecer em nenhum jogo. Ele até tentou ser um wide receiver para obter alguma ação em campo, mas decidiu que foi construído para passar a bola. Em 2021 ele sofreu uma lesão no joelho, então não pôde jogar uma única partida em sua primeira temporada como Razorback. Ele se recuperou e começou a entrar em forma para disputar uma vaga na equipe, mas depois machucou novamente o joelho e perdeu toda a temporada de 2022.