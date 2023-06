Armie Hammer: acusações de agressão sexual retiradas devido a ‘provas insuficientes’, ator reage

Actor Armie Hammer’s A carreira de Hollywood parou completamente quando surgiram alegações de uma suposta agressão sexual em 2017. O LAPD começou a investigar o ator em fevereiro de 2021, mas a investigação se mostrou infrutífera.

Alimentado pela indignação decorrente da explosiva série documental de House of Hammer (2022), o Me Chame Pelo Seu Nome ator foi colocado na lista negra da indústria do entretenimento e buscou refúgio no Caribe. Apesar de sua carreira de ator ter sofrido um golpe, Hammer não enfrentará consequências legais.

O Gabinete do promotor distrital de Los Angeles informou que retirou as acusações contra Armie Hammer devido a “provas insuficientes”. Apesar do que eles afirmam ser uma “revisão extremamente completa”. Depois de trabalhar brevemente em um resort caribenho, acredita-se que ele esteja de volta aos Estados Unidos desde o início de 2023.

Armie Hammer: declaração do Ministério Público de Los Angeles

Uma declaração divulgada pelo escritório do LA DA explicou o seguinte: “Casos de agressão sexual geralmente são difíceis de provar, e é por isso que designamos nossos promotores mais experientes para revisá-los. Nesse caso, esses promotores conduziram uma revisão extremamente completa, mas determinaram que neste momento, não há provas suficientes para acusar o Sr. Hammer de um crime.

O burburinho em torno do suposto comportamento abusivo de Hammer começou quando uma conta no Instagram chamada ‘House of Effie’ começou a acusar Martelo anonimamente. As alegações começaram a crescer, com outras mulheres se apresentando. A mulher, identificada como Effieconversou com a CNN na quarta-feira e compartilhou sua consternação com o fato de o ator não enfrentar acusações criminais: “Senti o dever de falar e registrar uma denúncia para tentar responsabilizar Armie por todos os danos e traumas que ele me causou e em para proteger outras mulheres de sofrerem abusos semelhantes”.

Armie Hammer reage ao fim da investigação

Desde então, Armie Hammer admitiu ser “emocionalmente abusivo” com seus ex-namorados, mas garante que nunca se envolveu em comportamento criminoso. Hammer falou recentemente pela primeira vez desde as acusações, alegando que foi molestado quando criança.

Armie Hammer postou uma declaração após o anúncio do Ministério Público de Los Angeles. “Sou muito grato ao Promotor por conduzir uma investigação minuciosa e chegar à conclusão de que fiquei de pé o tempo todo, que nenhum crime foi cometido”, disse Hammer. “Estou ansioso para começar o que será um processo longo e difícil de recompor minha vida agora que meu nome está limpo”.