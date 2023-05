Armie Hammer não enfrentará acusações criminais por suposta agressão sexual

Armie Hammer não será acusado de estupro no condado de LA … já que o Ministério Público diz que não pode provar a alegação além de uma dúvida razoável.

Conforme relatamos, este caso se arrastou por mais de 2 anos, pois a polícia disse que continuava investigando – mas o promotor diz que o caso era muito obscuro, em parte por causa da “complexidade do relacionamento” entre o acusador e Armi.

Isso vem acontecendo desde fevereiro de 2021 … quando o acusador, Effie Angelova , primeiro relatou suas alegações à polícia. Ela disse que eles estavam romanticamente envolvidos desde 2017, mas afirmou que as coisas ficaram violentas depois que Hammer a forçou a fazer sexo durante um de seus encontros.

Armie, através de seu advogado Blair Berk sempre tem negou as acusações .

Em uma entrevista no início deste ano, Armie admitido que ele, talvez, tenha sido emocionalmente abusivo com alguns parceiros anteriores… com quem ele participou de sexo BDSM.