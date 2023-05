Arremessador do Oakland A, Vida Blue Dead, aos 73 anos

vida azul – um dos maiores arremessadores da história do Oakland Athletics – morreu.

A equipe anunciou sua morte no domingo, escrevendo … “Existem poucos jogadores com uma carreira mais condecorada do que Vida Blue. Ele foi tricampeão, MVP, seis vezes All-Star, vencedor do Cy Young Award, e um membro do Oakland A’s Hall of Fame.”

Os A’s acrescentam … “Vida sempre será uma lenda da franquia e um amigo. Enviamos nossas mais profundas condolências à família e amigos durante este período árduo.” Nenhum outro detalhe sobre a causa da morte foi divulgado – as condolências, no entanto, estão chegando de todos os lados.

O homem certamente deixou uma marca no jogo. Como o A’s notou, ele ganhou três World Series com o time em ’72, ’73 e ’74 … servindo como parte integrante das rotações iniciais durante seus cinco anos de domínio no beisebol. E, como eles observam … ele foi eleito o melhor arremessador da Liga Americana durante seu ano de estreia com o A’s em 1971.

Vencedor do AL Cy Young Award em 1971, AL MVP de 1971, seis vezes All-Star e três vezes campeão da World Series. A Rede MLB lamenta o falecimento de Vida Blue. pic.twitter.com/TOVrIk12jy — Rede MLB (@MLBNetwork) 7 de maio de 2023

@MLBNetwork

Suas estatísticas, às vezes, estavam fora das paradas … uma vez atingindo um ERA de 1,82 em uma temporada – o que significa que as pessoas não estavam recebendo muitos acertos dele. Ele era um arremessador canhoto, e Vida tinha coisas desagradáveis ​​para aquela época. Em geral, ele era considerado uma grande ameaça no monte.

VB também era conhecido por seu astuto conhecimento de negócios nos bastidores. Ele ficou famoso por brigar com os proprietários do A’s por um grande aumento no salário – e finalmente conseguiu.

Como mencionamos, quase todas as organizações ligadas à MLB estão enviando uma homenagem ao cara … o que mostra seu impacto. Além de jogar pelo A’s, Vida também jogou no SF Giants e no Kansas City Royals antes de se aposentar em 1987. Vida também foi 6 vezes All-Star e MVP da Liga Americana em 1971 … acima de tudo seus outros elogios.