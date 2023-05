A cena assustadora em Denver no fim de semana vi Colorado Rockies jarro Ryan Feltner atingido por um line drive de 92,7 milhas por hora fora do bastão de Philadelphia Phillies batedor Nick Castellanos.

O forro bateu feltro de pé e o levou ao hospital, mas o Montanhas rochosas forneceu uma atualização positiva sobre sua condição no final da noite de domingo, twittando que ele havia recebido alta de um hospital local para continuar sua recuperação.

Feltner evitou o pior

feltroum destro de 26 anos, estava se comunicando com companheiros de equipe por mensagem de texto no sábado, logo após deixar sua largada no segundo turno.

No hospital, Feltner foi diagnosticado com uma concussão e uma fratura no crânio. Mas nas citações realizadas por ESPN, Montanhas rochosas gerente botão preto disse que Feltner está “bem” e que “a sensação é de que poderia ter sido pior”.

Dito isto, Feltner enfrenta uma ausência de longo prazo para que possa se recuperar totalmente de seus ferimentos.

Quanto tempo mais Feltner ficará fora?

Colorado colocada feltro na lista de feridos 15 dias após o incidente, mas Preto indicou o Montanhas rochosas não estão esperando o primeiro Estado de Ohio jarro de volta por um tempo.

Feltner provavelmente não retornará a um Liga Principal de Beisebol monte por vários meses.

A organização chamou de direita Riley Pint para ocupar o lugar de Feltner na rotação. Cerveja foi a quarta seleção geral em 2016 MLB Draft, mas se aposentou em 2021 sem ter chegado aos majors. Pint não se aposentou em 2022, e o Montanhas rochosas adicionou-o à lista de 40 homens para evitar perdê-lo no Regra 5 rascunho.