Artista alagoana estreia em novela e participa da FliPenedo nesta quarta, 03

A segunda edição da Festa Literária de Penedo (FliPenedo) começa nesta quarta-feira, 03, com programação diversificada e participação de artistas conhecidos nacionalmente, entre eles os cantores e compositores Zeca Baleiro e Wado e também a atriz, cantora, cordelista e compositora alagoana Vitória Rodrigues.

Nascida em Igaci, cidade vizinha de Palmeira dos Índios, a jovem multiartista apresenta um programa no canal GNT sobre cultura popular, está em turnê com o show Tanto Conto Quanto Canto, estreou na novela Vai Na Fé e hoje traz seu talento para a FliPenedo, evento criado pelo Prefeito Ronaldo Lopes e organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Vitória Rodrigues é uma das componentes da Mesa “Oralituras”, ao lado da também multiartista Linete Matias, natural de Piaçabuçu e com diversos trabalhos na música e na poesia relacionados com o Rio São Francisco; e a renomada escritora alagoana Arriete Vilela.

As três irão dialogar no Theatro Sete de Setembro, às 14 horas, com mediação de Marta Eugênia Oliveira. E logo mais à noite, Vitória e Linete fazem o primeiro show musical da FliPenedo 2023, às 21 horas, no palco do Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto, o antigo Cinema São Francisco.

Toda a programação da Festa Literária de Penedo é aberta ao público.

