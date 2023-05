As 10 maiores pontuações do Snapchat no mundo (2023)

O Snapchat é um dos famosos aplicativos de mensagens de mídia social usados ​​por milhões de usuários. A cada nova atualização, o aplicativo ganha mais e mais recursos para que os usuários possam usá-lo sem problemas. Além disso, o Snapchat vem com alguns ótimos recursos, que estão em alta hoje em dia. Quando o aplicativo foi lançado na loja de aplicativos, ele oferecia ótimos recursos, como filtros, mensagens que desaparecem, lentes interativas e muito mais. Os usuários ficaram muito satisfeitos com os recursos fornecidos no aplicativo. Snap foi um deles.

Com a ajuda dos Snaps, os usuários podem mostrar o que estão fazendo no dia-a-dia compartilhando esses Snaps com seus amigos, familiares, etc. Existem muitos usuários sérios do Snapchat que estão sempre compartilhando Snaps pelo aplicativo para que eles possam aumentar sua pontuação no Snap. Sabemos que você também está interessado em compartilhar Snaps ativamente para que também possa se tornar um dos usuários com mais pontuações de Snaps. Mas antes de entrar na competição, os usuários precisam saber quem são seus concorrentes. Estamos aqui com o guia onde listaremos os usuários com os maior pontuação instantânea de todos os tempos.

O que é Snap Score no Snapchat?

O Snapchat é um famoso aplicativo de mensagens de mídia social que está sendo usado por milhões de usuários para enviar mensagens e compartilhar snaps. O aplicativo está ficando muito famoso por causa dos vários recursos integrados a ele. Muitos usuários também usam o Snapchat para tirar fotos porque os filtros fornecidos com o Snapchat são realmente ótimos. Além disso, os usuários do Snapchat compartilham o Snap com seus amigos, familiares e outras pessoas que estão em suas listas de amigos.

Ao compartilhar os Snaps na plataforma, os usuários atualizam sobre os últimos acontecimentos de seu dia a dia. Quem compartilhar qualquer snap na plataforma ganha pontos por isso. Os usuários continuam recebendo e compartilhando snaps na plataforma para ganhar cada vez mais pontos nas plataformas. Os pontos dados a eles são conhecidos como Snap Score no Snapchat.

Maior pontuação do Snapchat de 2023 [Highest Snap Score Ever]

Estamos aqui com os 10 principais usuários que têm o maior pontuação instantânea de todos os tempos no Snapchat. Então, vamos começar com a lista dos 10 melhores maior pontuação instantânea de todos os tempos Usuários.

Mustbecris (+322 milhões)

Mustbecris, também conhecido como Chris, é um famoso usuário do Snapchat que tem mais de 322 milhões de Snap Score. Ele disse que usa o Snapchat desde os primeiros dias e compartilha snaps com seus amigos diariamente. Se você verificar em outras plataformas, não encontrará nada de interessante, mas ele está indo muito bem no Snapchat. Chris sempre interage com seus amigos por meio de mensagens, geralmente compartilha snaps, joga e muito mais. Mustbecris é uma das celebridades da comunidade do Snapchat.

Dion-19 (+239 milhões)

Como Mustbecris, Dion-19 é outro usuário famoso conhecido pelo maior pontuação instantânea de todos os tempos. Ele ama muito o Snapchat e, por isso, continua compartilhando os Snaps sempre com seus amigos. Devido a isso, a pontuação do Snap Dion-19 aumentou e ele é uma das celebridades da comunidade do Snapchat. Ele também está usando o Snapchat há muito tempo. É por isso que ele sempre compartilha os Snaps com seus amigos e familiares.

Cris-esse cara (134 milhões+)

Com mais de 134 milhões de Snap Score, Cris-esse cara é outro usuário que é considerado uma celebridade na comunidade do Snapchat. Cris-esse cara usa o Snapchat há mais tempo e adora compartilhar os Snaps com a família e os amigos. Seu amor pelo Snapchat fez dele um dos usuários com o maior pontuação instantânea de todos os tempos. Mesmo depois de ganhar mais de 134 milhões de pontuações no Snap, ele ainda adora compartilhar os snaps com amigos e familiares.

Michae86l (31,2 milhões+)

Michae86l é outro usuário que tem mais de 30 milhões de pontuações instantâneas no Snapchat. Seu amor por usar lentes e filtros de forma criativa o tornou uma das celebridades da comunidade do Snapchat. Além disso, ele adora jogar os jogos disponíveis no Snapchat. Uma das coisas mais importantes é que ele adora compartilhar snaps nas plataformas; é por isso que ele ainda está interessado em compartilhar snaps com os usuários. Além disso, ele está sempre aprendendo ideias criativas para compartilhar snaps com os amigos.

Ciqlo (mais de 28 milhões)

Ciqlo é um dos usuários com mais de 28 milhões de pontuações instantâneas no Snapchat. Para obter o maior pontuação instantânea de todos os tempos, ele continua compartilhando os snaps com os usuários regularmente. Além disso, ele adora tirar fotos com celebridades, o que também está aumentando as pontuações instantâneas no Snapchat. Ciqlo está sempre interessado em compartilhar snaps com diferentes filtros faciais e lentes para torná-lo mais criativo para os usuários.

Bêbados diurnos (mais de 23 milhões)

Daydrunks é outro usuário com mais de 23 milhões de pontuações instantâneas no Snapchat. Ele continua compartilhando snaps regularmente com seus amigos e familiares. Além disso, está sempre tentando novas estratégias junto com ideias criativas para que o receptor não fique entediado em abrir os snaps. Ele ainda está aprendendo muitas novas estratégias para tornar seus snaps mais criativos.

Gpierson_20 (+22 milhões)

Gpierson_20 é outro usuário conhecido por seus snaps criativos. Ele compartilha snaps regularmente com a ajuda de filtros, lentes e ideias criativas empolgantes e tem mais de 22 milhões de pontuações de snaps. Ele também é um dos maior pontuação instantânea de todos os tempos Usuários. Além disso, ele continua jogando no Snapchat e conversando com celebridades. Ao tirar fotos com celebridades, ele também está impulsionando seu Snapchat.

Noah Rittle (mais de 15 milhões)

Noah Rittle é outro usuário com mais de 15 milhões de pontuações no Snap. Ele está compartilhando snaps no Snapchat regularmente para que também possa alcançar o maior pontuação instantânea de todos os tempos. Noah está sempre compartilhando snaps criativos para torná-los interessantes para os usuários. Seu senso de humor também é amado pelos usuários com quem ele compartilha o snap. Ele ainda está tentando novas estratégias para tornar seus snaps mais interessantes e valiosos para os usuários.

Jade_rush1 (mais de 13 milhões)

Jade_rush1 é outro usuário famoso por ter as pontuações de snap mais altas. Ela adora compartilhar atualizações regulares sobre sua vida com os amigos. Jade adora compartilhar snaps, e é por isso que ela está em nossa lista com mais de 13 milhões de snaps. Além disso, ela adora usar os novos recursos que são adicionados à plataforma.

Dailybrayden123 (mais de 10 milhões)

Dailybrayden123 é outro usuário que possui mais de 10 milhões de pontuações instantâneas na plataforma. Ele está sempre compartilhando suas fotos com os amigos para que ele possa compartilhar o que está acontecendo em sua vida. Dailybrayden123 também adora usar filtros e lentes para tornar seus snaps criativos para os usuários. Ele está trabalhando para traçar estratégias para que também possa se tornar um dos principais maior pontuação instantânea de todos os tempos Usuários.

Empacotando

Milhões de usuários estão usando o Snapchat para compartilhar mensagens e snaps. Snaps são um dos recursos mais interessantes e é por isso que os usuários adoram usar o Snapchat. A cada snap, os usuários ganham pontos em suas contas. Para obter pontos mais altos em sua conta do Snapchat, os usuários estão sempre compartilhando snaps com os usuários.

No entanto, será bom para os usuários saberem quem está tendo o maior pontuação instantânea de todos os tempos. Este guia lista todos os principais maior pontuação instantânea de todos os tempos usuários com os quais você vai competir. Esperamos que você tenha verificado o melhor desempenho do Snapchat. Por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

