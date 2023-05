As 10 principais maneiras de corrigir a atualização do meu aplicativo BMW (2023)

A BMW é uma marca conhecida por seus carros premium, que são visualmente impressionantes e poderosos. Todos os carros BMW são repletos de recursos e vêm com ótimos recursos. Os proprietários de carros BMW estão muito satisfeitos com sua experiência de dirigir. Para facilitar as coisas para os proprietários de carros BMW, a BMW lançou seu próprio aplicativo My BMW. O My BMW App é um aplicativo móvel desenvolvido para facilitar a interação dos proprietários de carros BMW com seus veículos por meio de seus dispositivos. Com a ajuda do My BMW App, os usuários poderão acessar muitos recursos e serviços que certamente os ajudarão a aprimorar sua experiência de direção.

Alguns ótimos recursos que você pode usar por meio do aplicativo My BMW são travamento e destravamento remoto, partida remota do motor, rastreamento de localização do veículo e controle climático. Os usuários também poderão obter informações relacionadas ao status do veículo, como nível de combustível, pressão dos pneus e carga da bateria. No entanto, alguns proprietários de carros BMW relataram que o aplicativo My BMW não está atualizando, portanto, eles não podem ver as informações mais recentes de seus carros BMW. Se você estiver enfrentando problemas com a atualização do aplicativo My BMW, não se preocupe. Nós o cobrimos com este guia, onde listaremos as etapas para resolver o problema de atualização do aplicativo My BMW.

Por que o My BMW App não está atualizando?

Pode haver vários motivos pelos quais o aplicativo My BMW não está sendo atualizado. É possível que haja algum problema técnico com o aplicativo ou seu celular, devido ao qual não está funcionando corretamente. Além disso, há chances de o aplicativo My BMW não estar sendo atualizado devido à conectividade de rede, conflitos de software ou qualquer outra coisa. Vai depender de vários motivos. Os usuários que relataram o problema mencionaram vários motivos. No entanto, na maioria dos casos, ocorria devido a problemas de software ou conflitos de rede. Portanto, depois de analisar a causa do problema, será mais fácil tomar as medidas necessárias para corrigi-lo.

Corrigir meu aplicativo BMW não atualizando

Se você estiver tendo problemas com o My BMW App Not Updating, existem algumas etapas que você pode seguir para resolver o problema. Todas as etapas listadas abaixo são mais fáceis de implementar. Além disso, muitos usuários resolveram esse problema executando-os; esperamos que você também consiga resolvê-lo.

Reinicie seu carro

Há chances de o carro não estar sincronizando com o aplicativo My BMW e você estar enfrentando o problema devido a isso. Portanto, sugerimos que você reinicie o carro e verifique se o problema é resolvido fazendo isso ou não. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Em primeiro lugar, desligue o motor e remova sua chave.

e remova sua chave. Agora, saia do carro.

Tranque o carro inteiro com a chave.

com a chave. Depois disso, espere o carro chegar desligar .

. Uma vez o infoentretenimento e a carro são desligado corretamente, espere algum tempo.

e a são corretamente, espere algum tempo. Agora, destranque o carro e verifique se o problema foi resolvido. Para verificar, abra o Meu aplicativo BMW no seu dispositivo.

Verifique o status dos servidores de aplicativos BMW

Os usuários também podem obter o problema My BMW App Not Updating se os servidores da empresa não estiverem funcionando corretamente. My BMW App é totalmente baseado nos servidores; portanto, se você perceber que não há alterações na atividade do aplicativo My BMW, isso pode estar ocorrendo devido a problemas no servidor. Sugerimos que você verifique o status do servidor do aplicativo BMW para garantir que nenhum problema esteja ocorrendo devido aos servidores do aplicativo. Você pode verificar o status do servidor BMW App visitando a página de status do sistema ou a mídia social. Eles certamente irão atualizá-lo sobre o status do servidor se ocorrer algum problema.

Verifique a conexão com a Internet

O My BMW App é sincronizado com a ajuda dos dados enviados para o banco de dados e recebidos de lá. Enviar os dados do seu carro BMW para o My BMW App requer uma conexão de internet de alta velocidade. Se o seu carro ou celular não estiver conectado com uma conexão de internet de alta estabilidade, o problema de Meu aplicativo BMW não está atualizando ocorrerá com você. Assim, sugerimos que você verifique a conexão de internet do seu aparelho e carro. Se houver algum problema de velocidade da Internet, você terá que corrigi-lo.

Reinicie seu dispositivo

Se o seu dispositivo tiver algum bug menor, ele também pode causar problemas ao executar o My BMW App que não funciona. Você pode resolver facilmente esse problema em seu dispositivo Android ou iOS reiniciando-o.

Conecte seu celular com o carro

Os usuários que não conectaram seu carro ao celular corretamente também enfrentarão o problema em seu aplicativo My BMW. O My BMW App só funcionará se o seu dispositivo estiver devidamente conectado e sincronizado com o carro. Caso contrário, vários tipos de problemas podem ocorrer em seu sistema.

Sair do aplicativo

Você também pode tentar desconectar-se de que está conectado ao aplicativo para corrigir o problema. Às vezes, vários problemas podem ocorrer devido à conta que você fez login. Portanto, será melhor sair e fazer login novamente no My BMW App para tentar consertar o aplicativo. Muitos usuários relataram problemas com o aplicativo porque a sessão da conta expirou. Certifique-se de que você não está enfrentando esses problemas.

Limpar meu cache de aplicativos BMW

Os arquivos de cache do aplicativo My BMW também podem causar problemas na execução do aplicativo. É bom para os usuários que continuem limpando os arquivos de cache após um certo período. Para quem não sabe, os arquivos de cache ajudam na abertura mais rápida dos aplicativos. No entanto, também pode causar problemas se os arquivos de cache estiverem corrompidos devido a algum problema. Portanto, será melhor limpar o cache do BMW App do seu dispositivo. Você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Pressione e segure o aplicativo My BMW.

Selecione Informações do aplicativo.

Vá para Armazenamento.

Selecione Limpar Cache.

Se você não atualiza o aplicativo há muito tempo, isso também pode causar problemas na execução do aplicativo. Os desenvolvedores estão constantemente enviando novas atualizações de patch para corrigir pequenos bugs no aplicativo. No entanto, se os usuários não atualizaram o aplicativo, eles também podem enfrentar o problema devido a isso. Sugerimos que os usuários verifiquem as atualizações mais recentes do aplicativo My BMW. Se houver atualizações disponíveis, faça o download. Depois de atualizar o aplicativo, reinicie o dispositivo e inicie o aplicativo novamente.

Reinstale o aplicativo My BMW

Se os métodos acima não funcionarem para você na correção do problema, sugerimos que você tente reinstalar o aplicativo My BMW em seu dispositivo novamente. Há chances de que o My BMW App tenha alguns arquivos corrompidos pelos quais não está funcionando. Portanto, será melhor reinstalar o My BMW App nesse momento.

Visite o centro de serviços

Muitos usuários acham que o aplicativo My BMW pode não estar sendo atualizado devido a problemas de software. Mas, não é correto. My BMW App é baseado nas respostas recebidas do BMW Car. Se nenhuma resposta estiver sendo enviada do carro, é provável que o aplicativo My BMW não seja atualizado. Portanto, será bom para os proprietários visitar o centro de serviço para resolver esse problema. Eles podem verificar facilmente os problemas de software ou hardware no carro junto com o dispositivo no qual você está usando o aplicativo My BMW.

Empacotando

Milhares de proprietários de carros BMW estão presos com o Meu aplicativo BWM não está atualizando emitir. Devido a esse problema, eles não podem usar os recursos úteis do carro, que podem ajudá-los muito em sua experiência de dirigir. Neste guia, listamos os métodos necessários para resolver o problema do My BMW App Not Updating. Esperamos que o ajude a resolver o problema.

