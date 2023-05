As 11 principais maneiras de corrigir o problema de carregamento sem fio BMW (2023)

A Bayerische Motoren Werke AG, também conhecida como BMW, é famosa por seus carros premium de alta tecnologia. Os carros fabricados e lançados pela BMW são luxuosos e oferecem aos usuários recursos premium que todo usuário luxuoso espera. Segundo relatos, a BMW vendeu cerca de 2,4 milhões de veículos de passageiros. Depois de ver o número de veículos vendidos, você pode facilmente saber sobre a demanda pelo BMW.

A BMW lança diferentes carros com diferentes modelos e variantes. A maioria dos carros BMW está equipada com carregamento sem fio BMW, o que significa que você pode carregar facilmente seu dispositivo apenas alinhando-o na bandeja de carregamento sem fio. Mas alguns proprietários de carros BMW relataram que o O carregamento sem fio BMW não está funcionando, quando eles estão tentando fazê-lo. O problema está sendo enfrentado por milhares de usuários, e eles estão confusos e especulando se há algum problema de hardware ou software. Estamos aqui com este guia onde listaremos os motivos para analisar a causa do problema. Em seguida, listaremos os métodos que você pode seguir para resolver o problema no seu BMW Car.

Por que o carregamento sem fio BMW não está funcionando?

Os proprietários de carros BMW estão especulando várias razões para a causa do problema. A maioria deles pensa que é um problema de hardware. Ainda assim, eles não têm certeza sobre isso. Para quem não sabe, muitos usuários já relataram que estavam enfrentando o problema do BMW Wireless Charging Working devido a problemas de software no carro ou no telefone. Vamos listar os motivos relatados pelos usuários que corrigiram o problema. Certamente pode ajudá-lo a analisar e resolver o problema. Então, vamos descobrir.

Há chances de que o problema esteja ocorrendo na bandeja de carregamento.

Seu dispositivo não está alinhado corretamente.

A capa do celular está causando interferência no carregamento sem fio.

Seu dispositivo é incompatível com carregamento sem fio ou há alguns problemas de software.

Existem alguns problemas de hardware com o carro.

Consertar carregamento sem fio BMW não funciona 2023

Com os motivos acima, esperamos que agora você possa analisar a causa do problema. Existem muitas outras razões também, mas podem confundir você; é por isso que não os listamos. Agora, vamos listar como resolver o problema do seu carro O carregamento sem fio BMW não está funcionando emitir. Portanto, verifique os métodos corretamente e certifique-se de implementá-los corretamente.

Ativar carregamento sem fio

Os proprietários de carros BMW precisam iniciar o carregamento sem fio BMW antes de colocar o dispositivo na bandeja de carregamento. A opção para iniciar o carregamento sem fio está presente no infotainment. Portanto, você precisa ver as configurações do infoentretenimento para garantir que o carregamento sem fio seja “LIGADAS” no seu carro BMW. Se a configuração for “DESLIGADO”, o problema provavelmente ocorrerá com você. Se você carrega seu dispositivo regularmente por meio de carregamento sem fio e tem certeza de que está ligado, sugerimos que verifique, pois às vezes, se você desligar o carro, as configurações serão definidas como padrão. Portanto, ative o carregamento sem fio do infoentretenimento para garantir que o problema não esteja ocorrendo por causa disso.

Verifique a compatibilidade móvel

É importante que os usuários verifiquem a compatibilidade móvel para carregamento sem fio. Se você estiver tentando carregar um dispositivo que não suporta carregamento sem fio, o problema provavelmente ocorrerá. Os usuários que não atualizaram seu dispositivo, que suporta carregamento sem fio, também podem enfrentar o problema. As atualizações são liberadas para os usuários do dispositivo para corrigir erros menores ou maiores.

Portanto, se houver algum bug no carregamento sem fio do seu telefone e se você não o atualizou para a versão mais recente, é provável que esteja enfrentando o problema. Sugerimos que todos os usuários de dispositivos que enfrentam esse problema verifiquem as atualizações mais recentes em seus dispositivos. Se houver alguma atualização disponível, faça o download. Depois de atualizar o dispositivo, verifique se o O carregamento sem fio BMW não está funcionando problema ainda está ocorrendo.

Posicione o celular corretamente

Você deve alinhar o celular corretamente na bandeja de carregamento para garantir que o celular esteja carregando corretamente. Se você não colocou o celular na bandeja de carregamento corretamente, é provável que o problema ocorra. Você também pode consultar o guia para saber como colocar o celular corretamente na bandeja de carregamento.

Reinicie seu celular

Você também pode tentar reiniciar seu celular se o carregamento não tiver começado. O carregamento sem fio também pode não funcionar devido a pequenos bugs. Portanto, você pode tentar reiniciar o telefone para corrigir o problema. Ele ajudou muitos usuários a resolver esse problema. Experimente este método e verifique se o problema foi resolvido.

É importante que os usuários garantam que estão executando a versão mais recente do sistema operacional em seus dispositivos. Se o dispositivo não estiver atualizado, você provavelmente enfrentará o problema ao tentar carregar seu dispositivo por meio do BMW Wireless Charging. O carregamento sem fio também requer a versão mais recente. Sugerimos que você verifique as atualizações no dispositivo e atualize para a versão mais recente, se houver atualizações disponíveis.

Remover capa para celular

Se você está tentando carregar seu telefone com o estojo móvel conectado, também pode ser o motivo pelo qual o carregamento sem fio não está funcionando. O carregamento sem fio só funciona se puder estabelecer uma conexão direta com o carregador sem fio.

O estojo móvel pode atuar como uma barreira, portanto, o carregamento sem fio pode não funcionar. Você deve garantir que o estojo do seu celular seja compatível com o carregamento sem fio. Caso contrário, remova-o e tente carregar o telefone no modo sem fio.

Verifique a temperatura móvel

Os usuários devem verificar a temperatura móvel para garantir que não esteja muito quente. Se você não sabe, se a temperatura do nosso dispositivo subir para uma temperatura alta, o carregamento e o telefone não funcionarão corretamente. Recomendamos que os usuários verifiquem a temperatura do celular. Certifique-se de verificar a temperatura depois de remover o estojo do celular.

Além disso, se você tiver algum gadget para verificar a temperatura, será muito melhor. Se a temperatura do móvel estiver alta, sugerimos que você o leve para um local fresco e aguarde meia hora. Não use o celular naquele horário específico.

Verifique se há problemas de carregamento

Há chances de que o carregamento sem fio não esteja funcionando porque o dispositivo que você está usando tem alguns problemas de software ou hardware. Será bom para você avaliar o carregamento sem fio do seu aparelho com o uso de um carregador sem fio externo. Se o dispositivo não carregar mesmo após o uso do carregador externo, há algum problema com o dispositivo e você deve consertá-lo no centro de serviço. Caso o carregamento esteja funcionando no dispositivo, há alguns problemas de software/hardware com o BMW Wireless Charging.

Experimente a reinicialização suave

Você também pode tentar reinicializar o BMW Infotainment para garantir que nenhum problema esteja ocorrendo devido às configurações/configuração incorreta do Infotainment. Os usuários devem seguir as etapas listadas abaixo para reinicializar o BMW Infotainment.

Primeiro, você deve garantir que o motor esteja desligado e o carro esteja no modo de espera.

Agora, pressione o Volume baixo ou Botão botão por 30 segundos.

ou botão por 30 segundos. Passados ​​os 30 segundos, pressione o botão Volume baixo ou Botão de botão para ligar o Infotainment.

ou para ligar o Infotainment. Depois disso, você verá o logotipo da BMW. É isso.

Reinicialize o seu infoentretenimento

Se a reinicialização suave do seu Infotainment não ajudou a resolver o problema, você pode tentar o método Hard Reset para corrigir o problema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Primeiro, você deve garantir que o motor esteja desligado e o carro esteja no modo de espera.

Abra o Infoentretenimento .

. Selecione os Opção de carro .

. Agora, vá para o Opção de configurações .

. Depois disso, vá para o Configurações Gerais opção.

opção. Role para baixo e selecione Redefinir dados do veículo .

. Selecione confirme para iniciar o procedimento.

para iniciar o procedimento. Espere por algum tempo; o infoentretenimento começa a reiniciar.

Depois disso, tente carregar o celular novamente por meio do carregamento sem fio.

Visite o centro de serviços

Os usuários ainda lutam com o O carregamento sem fio BMW não está funcionando questão terá de visitar o centro de serviço. Estamos especulando que há alguma falha de hardware devido à qual o carregamento sem fio não está funcionando. Para avaliar o problema de hardware, você deve ir ao centro de serviço BMW Car, pois eles ajudarão a analisar a causa do problema e corrigi-lo também. Portanto, será bom para você visitar o centro de serviço e resolver seu problema.

Empacotando

Os usuários ficaram frustrados com o O carregamento sem fio BMW não está funcionando emitir. Eles tentaram vários métodos para resolver o problema, mas não conseguiram. Neste guia, listamos os motivos e métodos pelos quais você poderá analisar e resolver a causa do problema. Esperamos que este guia o ajude a resolver o problema do seu carro BMW. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

