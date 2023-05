As 3 principais maneiras de obter o Crunchyroll na Samsung Smart TV (2023)

Existem muitos amantes de desenhos animados neste mundo; não apenas as crianças, mas também os adultos também adoram assistir desenhos animados. Mas com o aumento da tecnologia, o mundo dos desenhos animados progrediu gradualmente e mudou-se para a animação. Se você gosta de assistir anime, talvez já tenha ouvido falar do Crunchyroll. É um site popular onde se pode assistir anime. O Crunchyroll é suportado em muitos dispositivos como Wii U, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, Apple iOS, Android, Windows Phone, Apple TV, Roku Box e Fire TV.

Embora o Crunchyroll seja suportado em várias plataformas, você não o encontrará em seu TVSamsung. Sim, você ouviu direito; O Crunchyroll não está disponível na TV Samsung, portanto, se você tiver uma TV Samsung, não poderá transmitir anime por meio do Crunchyroll. No entanto, há uma solução alternativa para obter o Crunchyroll na TV Samsung. Você pode obter o Crunchyroll na sua TV Samsung transmitindo-o; vamos discutir como você pode fazer isso.

Como obter o Crunchyroll na Samsung TV 2023

Você não pode instalar o Crunchyroll na sua TV Samsung, mas se quiser transmiti-lo, terá que transmiti-lo na sua TV. Esta é a única maneira de obter o Crunchyroll na TV Samsung. Vamos discutir como você pode transmitir o Crunchyroll para sua TV Samsung a partir de vários dispositivos.

Transmitir do telefone Samsung para a TV Samsung

Se você possui um telefone Samsung e deseja transmitir o Crunchyroll do telefone Samsung para a TV Samsung, siga as etapas abaixo:

Primeiro, conecte seu telefone e TV à mesma rede.

Agora abra o painel rápido passando o dedo na tela e tocando em Visualização Inteligente .

Você verá sua TV em seu telefone; toque nele.

Agora, você receberá uma notificação solicitando que você permita determinadas permissões; toque em Permitir.

Em seguida, toque em Comece agora para transmitir seu Samsung Phone na sua TV.

Feito isso, abra o Crunchyroll em seu telefone Samsung, que será transmitido para sua TV.

Transmitir de outro dispositivo Android para a TV Samsung

Se você estiver usando qualquer outro telefone Android além da Samsung e quiser transmitir o Crunchyroll dele para a sua TV Samsung, siga as etapas abaixo:

Conecte sua TV Samsung e seu telefone Android à mesma rede Wi-Fi.

Agora, abra o aplicativo padrão de transmissão ou compartilhamento de tela em seu telefone.

Aqui, você verá a TV Samsung listada; toque nele para começar a compartilhar seu telefone Android com sua TV Samsung.

Depois que seu telefone for transmitido em sua TV Samsung, inicie o Crunchyroll em seu telefone e você poderá transmiti-lo em sua TV.

Transmitir do iPhone para a TV Samsung

Se você tiver um iPhone, siga as etapas abaixo para transmiti-lo para sua TV Samsung-

Conecte seu iPhone e sua TV Samsung à mesma rede.

Na sua TV Samsung, vá para Configurações e então Em geral .

Aqui selecione Configurações do Airplay da Apple. A partir daqui, ative o Airplay.

Agora, abra o Crunchyroll app no ​​seu iPhone e reproduza o conteúdo que deseja transmitir.

Acesse o centro de controle no seu iPhone e toque em AirPlay .

A seguir, selecione o seu smart tv samsung .

Você receberá um código de compartilhamento de tela na sua TV. Você será solicitado a inserir o mesmo código em seu telefone; faça isso e toque em OK .

Depois de concluído, o Crunchyroll começará a transmitir na sua TV Samsung.

Conclusão

É assim que você pode obter o Crunchyroll na sua TV Samsung. O Crunchyroll não está disponível na TV Samsung, portanto, se você deseja transmiti-lo, deve transmiti-lo na sua TV. As etapas foram discutidas acima; você pode segui-los para começar a transmitir o Crunchyroll na TV Samsung. Você também pode obter um dispositivo de streaming como Roku e Amazon Firestick e emparelhá-lo com sua TV. Você pode obter o Crunchyroll no dispositivo de streaming e começar a transmitir o conteúdo.

perguntas frequentes

O Crunchyroll está disponível para a TV Samsung?

Não, o Crunchyroll não está disponível para TVs Samsung. Embora o Crunchyroll seja compatível com várias plataformas, como iOS, Android, Roku, Fire TV, PS4, PS5 etc., você não o encontrará na Samsung TV.

Posso obter o Crunchyroll na minha TV Samsung?

Embora o Crunchyroll não esteja disponível para TV Samsung, existem algumas soluções alternativas para obtê-lo na TV Samsung. Você pode transmitir o Crunchyroll para a TV Samsung a partir do seu dispositivo (Android, iOS, consoles de jogos etc.) ou conectar um dispositivo de streaming (Roku, Amazon Firestick etc.) à sua TV e obter o Crunchyroll.

Onde posso assistir anime online?

Crunchyroll é a plataforma mais popular para streaming de anime. É popular em todo o mundo e preferido pelos amantes de anime para streaming de anime. Possui uma ampla biblioteca de animes de todo o mundo. Se você adora assistir anime, pode transmiti-los no Crunchyroll.

