As 5 principais maneiras de corrigir o problema do Tesla Bluetooth (2023)

A Tesla é a primeira fabricante de automóveis a deixar sua marca com seus veículos elétricos de última geração. No entanto, com cada dispositivo eletrônico vem sua própria série de problemas. Da mesma forma, os veículos Tesla mais recentes, como o Modelo X e o Modelo Y, estão tendo problemas com o Bluetooth não funcionando. Se por acaso você possui um carro Tesla e seu módulo Bluetooth não está funcionando, certamente ficará triste.

Se você também estiver enfrentando o mesmo problema, neste guia, orientaremos você no processo de correção do Bluetooth do Tesla e garantiremos que o problema de não funcionamento do Tesla Bluetooth seja completamente corrigido. Vamos começar.

Por que meu Tesla Bluetooth não está conectando e funcionando?

O Tesla Bluetooth não está funcionando simplesmente porque você não está fazendo isso da maneira correta. É possível que você tenha ativado o modo de baixo consumo de energia ou o modo de economia de energia que não está permitindo que ele capture dispositivos próximos. Também é possível que você não esteja usando o aplicativo oficial da Tesla ou a chave do telefone.

Por outro lado, às vezes o Tesla tem alguns bugs e só pode ser corrigido por atualizações de software. Portanto, a maneira preliminar de corrigir esse problema seria atualizar o firmware do seu carro.

Formas de corrigir Tesla Bluetooth não está funcionando 2023

Aqui, mencionamos 5 maneiras de corrigir completamente o problema do Tesla Bluetooth. Recomendamos que você faça todas as correções e verifique qual funciona para você. De qualquer forma, você sempre tem a opção de visitar o centro de serviços.

Correção 1: verifique o Bluetooth do seu telefone

Às vezes, o problema de não funcionamento do Tesla Bluetooth está relacionado ao seu smartphone e não ao sistema de infoentretenimento do carro. É possível que seu telefone esteja com problemas de Bluetooth e, portanto, seu carro não consiga se conectar.

Siga algumas soluções básicas de problemas de Bluetooth do telefone, como reiniciá-lo e reconectá-lo. Além disso, verifique se o Bluetooth do seu carro está ativado. Depois de ter certeza de que ambos os dispositivos estão prontos para emparelhar, vá em frente e comece a pesquisar.

Correção 2: emparelhe seu telefone e carro da maneira certa

Às vezes, esquecemos que sempre há uma maneira certa de fazer as coisas. Da mesma forma, quando você deseja conectar seu telefone ao seu Tesla, pode perder alguns fatos importantes ao fazer isso. Aqui está a maneira correta de conectar seu telefone ao Tesla via Bluetooth:

No sistema de infotainment do seu carro, ligue o Bluetooth. Agora, toque em Adicionar novo dispositivo. Depois disso, clique em Iniciar pesquisa e aguarde até que seu telefone seja descoberto. Depois de ver seu telefone na tela do Tesla, toque nele. Seu telefone solicitará que você emparelhe ou cancele. Claro, toque em Emparelhar. Agora seu dispositivo será emparelhado com seu carro.

Faça isso e verifique se você consegue se conectar com o dispositivo Bluetooth ou não. Caso contrário, certamente há muito mais coisas que você pode fazer para corrigi-lo.

Correção 3: Use a tecla Telefone

Se você tentou conectar seu telefone apenas ao carro Tesla, agora é hora de fazê-lo com o recurso Phone Key do aplicativo Tesla. Os carros da Tesla são inteligentes o suficiente para detectar se o usuário está tentando conectar seu dispositivo ou não. Mas toda essa funcionalidade pode ser desbloqueada com a ajuda do aplicativo Tesla. Siga estas etapas para fazê-lo:

Abra a PlayStore ou AppStore e baixe o aplicativo Tesla. Depois de baixado, abra o aplicativo. Pegue o cartão Tesla em uma mão e seu telefone na outra. Toque no Tecla do telefone e certifique-se de estar segurando a chave do cartão por perto. Assim que o seu telefone conseguir detetar o Card Key, o seu telefone será automaticamente ligado ao seu Tesla.

Agora, você não terá problemas para conectar seu Tesla e seu celular. Toda vez que você tiver a chave do cartão perto do telefone, o telefone irá detectá-la via NFC e pronto.

Se você já usa o aplicativo Tesla há algum tempo, agora é hora de atualizar o firmware ou o software do carro para a versão mais recente. Embora o aplicativo se atualize automaticamente quando conectado ao WiFi, às vezes a economia de bateria ou os modos de baixo consumo de energia podem atrapalhar isso. Se você não sabe como atualizar seu aplicativo, siga estas etapas:

Abra o aplicativo Tesla. Na tela principal, você verá Atualizar o softwarepressione sobre isso. Ele solicitará que você se conecte ao WiFI para obter uma Internet mais rápida e estável. Clique em Continuar com dados móveis. Agora o software do seu carro começará a ser atualizado.

Assim que a atualização terminar, seu carro irá notificá-lo através do painel de informações ou do visor do telefone. Verifique se algum problema de Bluetooth persiste ou não.

Correção 5: Fale com o Centro de Atendimento

Se nenhum dos métodos acima o ajudou até agora a conectar seu telefone e Tesla usando Bluetooth, provavelmente é um grande problema com seu cartão. Portanto, agora é hora de levar seu cartão a um posto de serviço Tesla e fazer a verificação. Eles são profissionais, então não vão tomar muito do seu tempo e consertá-lo o mais rápido possível.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode consertar o Tesla Bluetooth que não está funcionando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo.

