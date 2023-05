As 5 principais maneiras de corrigir o Warzone 2 não pode se mover no jogo (2023)

Call Of Duty: Warzone 2 da Infinity Ward é um jogo battle royale gratuito disponível para PS4, PS5, Windows, Xbox One e Xbox Series X|S. Esta sequência proporcionou uma experiência melhor e não deixou de impressionar os usuários em todo o mundo.

Mas este jogo não é livre de bugs ou falhas e geralmente incomoda os usuários com diferentes tipos de problemas. Um deles não consegue se mover após uma determinada tarefa no jogo. Se você também enfrentar o mesmo problema, isso certamente irá incomodá-lo.

Mas, não se preocupe, você está no lugar certo, pois aqui vou compartilhar como você pode corrigir facilmente o Warzone 2 não pode se mover no erro do jogo.

Consertar Warzone 2 não pode se mover no jogo

Se você não pode se mover durante o jogo Warzone 2, isso certamente irá irritá-lo. Portanto, você deve saber como se livrar disso para continuar aproveitando o jogo.

Existem algumas coisas que acionam o bug e causam esse erro. Eu discuti isso abaixo e você deve evitar fazer isso.

Além desses pontos de gatilho, existem algumas outras coisas que você pode fazer para eliminar o problema e poder se mover no jogo como antes.

Eu compartilhei cinco maneiras abaixo e as expliquei em palavras simples para que você possa entender facilmente e aplicá-las para obter um resultado positivo.

1. Reinicie o jogo

Reiniciar é a melhor solução para todos os bugs e falhas temporárias, pois dá a todos os arquivos e programas um novo começo e os problemas são resolvidos automaticamente.

Então, sempre que você estiver preso no jogo, você deve fechá-lo instantaneamente e removê-lo da barra de tarefas. Mais tarde, reinicie o jogo e você poderá se mover novamente no Warzone 2 sem nenhum problema.

2. Fique longe de drones

Embora reiniciar seja uma boa solução, você levará algum tempo para voltar ao jogo. Então, outra coisa que você deve tentar é ficar longe do Bomb Drone e do Recond Drone. Muitos usuários relataram que o uso desses drones aciona o bug e eles não podem se mover no jogo.

Você não pode fazer nada além de evitar esses Drones para poder continuar jogando ininterruptamente.

3. Evite reviver Plasim

Muitos usuários do Warzone 2 também enfrentam esse problema ao tentar reviver outros jogadores. Portanto, neste caso, será melhor evitar reviver seus companheiros de equipe para que você possa continuar jogando sem nenhum obstáculo.

Essa prática pode prejudicar o vínculo de sua equipe, mas é a forma de evitar o “Warzone 2 não pode se mover no jogo” erro. No entanto, existem outras soluções abaixo que você pode tentar.

4. Deixe o inimigo bater em você

Outra maneira de corrigir esse erro Warzone não pode se mover no jogo é ser derrubado por inimigos. Muitos jogadores que ficaram presos no jogo disseram que poderiam se mover novamente após serem derrubados pelos inimigos.

Você também pode pedir a seus amigos ou companheiros de equipe para bombardeá-lo para que você possa ser nocauteado e revivido para corrigir esse problema.

Infinity Ward, o dono deste jogo, está ciente deste problema, e eles twittaram que estão tentando investigar o problema e resolvê-lo rapidamente.

Portanto, até lá, você só pode esperar e continuar jogando seguindo as correções acima, pois atualmente não há outras maneiras.

perguntas frequentes

Por que meu Warzone 2 continua travando?

Pode haver vários motivos por trás disso, como drivers de GPU desatualizados, arquivos de jogo corrompidos ou sistemas sem suporte. Você deve verificar todos eles e tentar novamente iniciar o Warzone 2.

Como corrigir erros de verificação e reparo no Warzone 2?

Você deve executar o Warzone 2 como administrador e verificar se corrige o erro de verificação e reparo. Caso contrário, verifique se os arquivos do jogo estão corrompidos, para Steam – Biblioteca > Clique com o botão direito do mouse no jogo > Propriedades > Arquivos locais > Verificar integridade dos arquivos do jogo; para battle.net- Library > Cogwheel ao lado do botão play do Jogo > Escanear e Reparar > Iniciar Escaneamento.

Qual é o melhor driver NVIDIA para Warzone 2?

O ideal e o melhor driver NVIDIA para Warzone 2 é 526.86.

Como saber se Warzone 2 está fora do ar?

Você pode verificar o identificador oficial do Twitter de Suporte da Activision pois eles atualizam se o jogo enfrentar algum problema ou estiver temporariamente inativo.

Como posso melhorar a Conexão COD?

Você deve desligar o roteador e reiniciá-lo, ou será melhor atualizar seu plano para uma melhor conexão COD. A melhor coisa será mudar para a conexão Ethernet em vez de WiFi.

Conclusão

Então, essas foram algumas coisas que você poderia fazer para corrigir o Warzone 2 não pode se mover no erro do jogo. Espero que você tenha eliminado o problema com sucesso. Se você ainda encontrar algum problema, sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas nos comentários abaixo.

