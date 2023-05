As 5 principais maneiras de inserir caixa de texto no Google Docs (com capturas de tela)

O Google Docs é um dos famosos processadores de texto online disponíveis gratuitamente. A maioria dos profissionais e usuários usa o Google Docs porque é mais conveniente. Qualquer pessoa pode compartilhar o Google Docs com vários usuários com diferentes restrições e recursos. A maioria dos usuários gosta desse recurso, pois pode compartilhá-lo facilmente com seus amigos, colegas de trabalho, idosos e outros.

Não apenas o compartilhamento, mas o Google Docs vem com outros ótimos recursos que você pode usar para personalizar seu documento para ter uma aparência melhor. Você pode adicionar elementos extras ao Google Docs usando os diferentes recursos de personalização. Você pode inserir imagens, tabelas, gráficos e desenhos no Documentos.

A caixa de texto é um dos elementos que a maioria dos usuários está procurando inserir no Docs. No entanto, eles estão achando difícil fazê-lo. Estamos aqui com o guia onde iremos ajudá-lo com “Como inserir caixa de texto no Google Docs.”

O que é uma caixa de texto no Google Docs?

A Caixa de Texto é um elemento que você adiciona no Google Docs para customizar seu texto de acordo com sua necessidade. A caixa de texto não é um texto simples que você pode adicionar diretamente aos documentos. Você deve primeiro criar uma caixa para adicionar o texto com sua personalização. Alguma personalização que você pode fazer com a caixa de texto é adicionar cor de fundo, cor do texto, tamanho do texto, fonte diferente, etc.

Além disso, você pode personalizar a cor da caixa e adicionar uma borda. A caixa de texto não se parecerá com o texto simples dos documentos porque será adicionada como um desenho no documento. Portanto, quando você vê o documento na visualização ou após a impressão, não consegue adivinhar se é um texto ou uma caixa de texto. Você também pode usar a caixa de texto para várias finalidades, o que ajudará a tornar o documento mais elegante.

Posso adicionar formas e caixa de texto no Google Docs?

Muitos usuários estão confusos sobre se poderão adicionar formas no Google Docs ou não. Explicamos sobre os usos da caixa de texto e como você pode usar a caixa de texto para tornar o documento mais elegante. No entanto, alguns usuários estão pensando em fazer alguns desenhos ou representações pictóricas onde desejam usar a combinação de forma e caixa de texto de forma a torná-lo um documento informativo. Frequentemente, recebemos muitos projetos em que precisamos adicionar formas e texto. Então, a resposta é Sim. Você pode adicionar formas e caixas de texto no Google Docs para tornar o documento mais informativo. Agora, vamos verificar nosso próximo título para Como inserir caixa de texto no Google Docs.

Como inserir caixa de texto no Google Docs

Sabemos que muitos de vocês estão esperando os passos para aprender sobre Como inserir caixa de texto no Google Docs. As etapas serão muito simples para os usuários. No entanto, eles só precisarão ser criativos ao criar as formas para criar um bom design para o documento. Inserir uma caixa de texto e formas não será um procedimento difícil para os usuários. Estaremos listando as etapas para adicionar a caixa de texto e as formas no Google Docs abaixo. Verifique-os.

Para caixa de texto

Em primeiro lugar, abra documentos Google .

. Criar uma Novo Documento .

. Agora, vá para o Inserir opção .

. Passe o cursor sobre o Opção de desenho.

Agora, selecione o Nova opção .

. Uma nova janela se abrirá em sua tela.

Uma nova janela se abrirá em sua tela. Agora, clique no ícone T com a caixa.

Você deve arrastar na tela com a altura e largura desejadas às quais deseja adicionar a caixa de texto.

Agora, a caixa de texto aparecerá na tela.

Você tem que digitar o texto que deseja nele.

Depois disso, clique em Salvar e fechar para adicionar o texto ao documento.

Veja o documento; a caixa de texto será adicionada lá.

Para Formas

Em primeiro lugar, abra documentos Google .

. Criar uma Novo Documento .

. Agora, vá para o Inserir opção .

. Passe o cursor sobre o Opção de desenho.

Uma nova janela se abrirá em sua tela.

Agora, você deve clicar no ícone com um círculo e um retângulo. Verifique a imagem abaixo.

Selecione os forma de acordo com sua necessidade.

de acordo com sua necessidade. Arrastar para fazer a forma de sua altura e largura.

para fazer a forma de sua altura e largura. Depois disso, Duplo click na forma para adicionar o texto.

na forma para adicionar o texto. Depois de adicionar o texto, clique em Salvar e fechar.

Agora, verifique o documento para a visualização da forma e a caixa de texto.

Parece ótimo? Agora, verifique como personalizar as formas e a caixa de texto, caso você a tenha adicionado ao documento.

Como personalizar a caixa de texto no Google Docs

Estamos sempre confusos com os elementos que adicionamos aos documentos. Para torná-lo estético, algumas alterações devem ser feitas de acordo com a necessidade. Você sabia que pode personalizar a caixa de texto e as formas com etapas muito fáceis? Caso contrário, verifique as etapas listadas abaixo.

Primeiro de tudo, você tem que abrir o documento.

Selecione a caixa de texto ou a forma que você adicionou aos documentos.

Clique no opção de edição.

O mesmo janela de desenho será aberto na tela.

será aberto na tela. Você pode fazer as alterações de acordo com a sua necessidade. É isso.

Como remover a caixa de texto no Google Docs

Pode ser necessário remover a caixa de texto e as formas do documento que você adicionou aos documentos. Muitos usuários pensam que as etapas serão complexas para fazê-lo. Mas não se preocupe. Listamos as etapas para remover a caixa de texto no Google Docs.

Primeiro de tudo, você tem que abrir o documento.

Selecione a caixa de texto ou a forma que você adicionou ao documento.

aperte o Excluir ou Backspace Botão para removê-lo do documento.

Embrulhar

Muitos usuários estão confusos sobre como adicionar caixas de texto e formas ao Google Docs. Neste guia, explicamos o procedimento para adicioná-los e personalizá-los ao documento. Você também pode removê-los com as etapas listadas acima se não precisar mais deles.

