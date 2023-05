As 50 melhores ideias de gravação a lápis da Apple de 2023

Procurando inspiração para o seu Gravura a lápis de maçã? Confira nossa lista das 50 melhores ideias de gravação do Apple Pencil de 2023. De mensagens personalizadas a designs complexos, temos tudo o que você precisa. Torne seu Apple Pencil verdadeiramente único com uma dessas ideias de gravação criativas e elegantes.

O Apple Pencil é uma ótima ferramenta sem fio para operar seu iPad sem esforço. Embora pareça ótimo, gravar seu Apple Pencil é uma boa ideia para torná-lo mais exclusivo.

Você pode gravar qualquer texto que quiser, mas se está confuso sobre o que gravar e não consegue pensar em um texto legal e único, este post é para você. Aqui, compartilharei algumas das melhores ideias de gravação do Apple Pencil de 2023 que você pode examinar e usar por conta própria.

Por que você deve gravar seu Apple Pencil?

Existem algumas vantagens de gravar seu Apple Pencil e será melhor você conhecê-las:

Isso fará com que seu lápis seja memorável, com certeza.

Você sempre pode ver suas citações favoritas enquanto usa o lápis.

Dessa forma, você poderá reconhecer seu Apple Pencil caso ele se perca.

Você tem uma boa chance de imprimir uma memória para se lembrar no futuro.

Gravar o lápis dará uma aparência única.

A gravação com lápis da Apple é permanente?

Você deve saber que a gravação do Apple Pencil não é feita com a impressão, mas inclui o processo de remoção do material. Assim, as marcas permanecem por muito tempo e também não são viáveis.

Para remover isso, pode ser necessário remover todo o material do chassi, mas isso certamente prejudicará a aparência geral do lápis.

Você pode devolver produtos da Apple se eles estiverem gravados?

Você pode trocar facilmente os produtos Apple nas lojas mais próximas, mas há algumas exceções, uma das quais é que eles não devem ser gravados.

Portanto, se você não deseja devolver ou trocar seu Apple Pencil, ou o período de devolução de 14 dias acabou, você pode gravá-lo em 20 minutos para torná-lo personalizado.

Quais são os contras de gravar seu Apple Pencil?

Além dessas vantagens, você pode enfrentar alguns contras para gravar seu Apple Pencil, e o mais certo é a diminuição do valor de revenda. Se você planeja vender seu lápis no futuro, pode sofrer perdas.

Mas se você não quer vender isso, você deve gravá-lo para se tornar especial sem pensar duas vezes.

Quanto tempo de texto você pode gravar em seu Apple Pencil?

O limite de caracteres de texto sempre pode confundi-lo, pois o Apple Pencil tem apenas um espaço limitado e tentar adicionar mais de um não parecerá bom. Então, você deve saber que o melhor é o limite de 15 caracteres.

Além do texto, você também pode gravar outras mídias, como adesivos, fotos, etc. Mas isso depende completamente de você o que deseja.

Melhores ideias de gravação a lápis da Apple de 2023

O texto que você deve gravar no seu Apple Pencil depende do seu humor e personalidade. No entanto, eu os categorizei e compartilhei os melhores ideias de gravação do Apple Pencil de 2023 abaixo.

Idéias de gravação a lápis da Apple para você

Coragem não é falta de medo

Seu nome completo

Eu sou digno

Seu nome ou iniciais

Seus números de telefone

Sonhe grande

Sou suficiente

número de identificação do aluno

Agora é uma boa hora

Apenas faça

Nunca se contente com menos

Sonhe Grande, Viva Grande

O nome da sua empresa

Sua carteira de motorista

Citações Motivacionais Curtas

Falha é falta de ação

Nunca desista

Guerreiros são feitos, não nascidos

Seus endereços de e-mail.

Idéias de gravação a lápis da Apple para seu pai 2023

melhor pai

Por ter minhas costas todos os dias

Te amo para sempre, pai!

Você me fez quem eu sou

Para anotar as piadas do seu pai

sua primeira caneta

Para o pai, amor

Você me ajudou a ser eu

Do seu filho favorito

Melhor conselheiro

Este Lápis Pertence a (Nome)

Feliz dia dos pais!

Amo-te pai

Melhor que gravata

Meu sábio e selvagem pai

Obrigado por ser você

eu devo-te uma

Você me inspira a ser melhor!

Suas piadas são terríveis.

Caneta de (Nome)

Sorte de ter você como meu pai

trocador de oleo do seculo

Melhor pai do mundo

Não afie!

Você é meu herói

obrigado pela vida

Obrigado por ser meu pai!

Orgulho de ser seu [son/daughter]!

O melhor pai do mundo!

Eu te amo

Minha professora. O meu pai

Não perca este lápis

Coordenador de conselhos de vida

Eu quero ser como você!

Para meu pai favorito

Nenhum outro como você

Idéias de gravação a lápis da Apple para sua mãe

Melhor mãe do mundo!

Tenha o melhor tempo!

Do seu filho favorito

Mãe do século!

Caneta de (Nome)

Feliz aniversário mãe!

Em meu coração sempre

Eu te amo mãe!

Mãe do ano!

eu sempre serei seu [son/daughter]!

Este Lápis Pertence a (Nome)

Não perca este lápis

minha melhor mãe

sua primeira caneta

minha maior inspiração

Para mamãe, amor

Para sempre o melhor, madre!

Orgulho de ser seu [son/daughter]!

Eu nunca vou esquecer o seu amor

Você me deixa orgulhoso

O amor dá vida

Obrigado por me dar a vida

Seu amor é meu esconderijo

Feliz Dia das Mães!

Obrigado por ser você

Eu te amo, e eu gosto de você

Idéias de gravação a lápis da Apple para sua irmã/irmão

Mais que amigos

Nossos poderes combinados

Hasta la vista, baby

Parceiros no crime.

Estou orgulhoso de você!

Melhores amigos para toda a vida.

Os presentes da amizade

Meu passeio ou morra

Você me conhece melhor.

Parceiros no crime

Faça o bem. Seja bom.

Ao meu amigo engraçado.

Para meu melhor amigo para sempre

Os melhores amigos.

O único amigo que eu vou

Você me ajuda a encontrar minhas chaves

Deixe seus sonhos se tornarem realidade!

Estou feliz que somos amigos

Amigos para sempre

Sentindo-se com sorte, punk

Calma, cara.

Se ocupe vivendo

Amigos verdadeiros dão canetas.

eu sempre serei seu [brother/sister]

Você está falando comigo?

eu sei seus segredos

Amigos para sempre.

A necessidade de velocidade

Estou tão feliz por ser seu [brother/sister]

Lembre-se do tempo

Meu grande amigo

Você me inspira.

Você tem um amigo em mim.

Ao meu melhor amigo por correspondência

Amigos

Para minha maravilhosa [brother/sister]

Amigos são outros eus.

Problema em dobro

Para o verdadeiro

eu sou o esperto

Idéias de gravação a lápis de maçã para o dia dos namorados

Primeiro na minha vida

Você é amado

Nosso amor é o melhor presente que tenho.

O único para mim

Gravado em minha alma

Meu coração e alma

Gravado em meu coração

Feliz Aniversário!

Meu para sempre

Você é especial para mim

nosso amor é forte

Feliz Dia dos namorados

meu diamante para sempre

Aquele que tem meu coração

Amor verdadeiro

Todo ano com você é perfeito

Minha pessoa

Eu amo passar minha vida com você

eu te amo

Você é meu querido

Alma gêmea

Maçã dos meus olhos

Eu quero para sempre com você

Meu raio de sol

meu coração dos corações

Eu quero uma vida com você

Você é tudo para mim

Meu amigo especial

Tome todo o meu tempo

meu namorado favorito

Primeiro amor

Porque eu não posso comprar joias

eu me encontro em você

Te amo até a lua e de volta!

Idéias de gravação a lápis de maçã para aniversário

Você está ficando tão velho.

Obrigado por existir!

Você é um presente!

105 anos jovem!

Para John/Jane, em seu #thaniversário.

Você ainda tem 24 anos no meu coração.

Um aniversário muito especial!

É uma ótima vida para comemorar!

Feliz aniversário!

Tenha o tempo de sua vida

Caneta de aniversário.

É o teu aniversário.

In memoriam aos seus vinte anos.

Conclusão

Então, esses foram os melhores ideias de gravação do Apple Pencil de 2023. Esperançosamente, você classificou um para usar. Não se esqueça de me contar o que você escolheu nos comentários abaixo.

LEIA TAMBÉM: