As 6 principais maneiras de ativar a câmera no Omegle (2023)

Quer habilitar sua câmera no Omegle em 2023? Não procure mais! Este guia irá orientá-lo passo a passo para habilitar sua câmera no Omegle, garantindo que você tenha a melhor experiência possível na popular plataforma de bate-papo por vídeo. Prepare-se para se conectar com pessoas de todo o mundo com facilidade e confiança.

Omegle é um site de bate-papo online gratuito e de seu tipo que permite que você se conecte a usuários em todo o mundo sem registro. Este serviço combina os usuários com sessões individuais por meio de texto ou vídeo.

Mas muitos usuários não sabem como habilitar a câmera no Omegle ou, mesmo depois de permitir isso, enfrentam problemas para acessá-la. Se você também é um deles, esse post é para você. Aqui, guiarei você por todo o processo de ativação da câmera no Omegle para que você possa conversar por vídeo com outros usuários sem problemas.

Etapas para ativar a câmera no Omegle PC ou Mobile 2023

Ativar a câmera no Omegle não é grande coisa, pois você tem a opção de iniciar um bate-papo por vídeo ao fazer login no site. No entanto, se você é novo nesta plataforma, siga estas etapas para fazer isso:

Primeiro, abra o navegador Chrome em sua máquina.

Em seguida, vá para o site da Omegle.

Depois disso, você terá duas opções, uma é Texto e outra é Vídeo, selecione a última.

Em seguida, ele mostrará os termos e condições que você precisa verificar.

Depois disso, clique Confirmar e continuar botão.

Em seguida, outro pop-up aparecerá em sua tela, solicitando permissão para clicar em Permitir para permitir o uso da câmera e do microfone.

Se a janela não aparecer solicitando permissão da câmera, você também pode fazer isso manualmente com a ajuda destas etapas:

Primeiro, navegue até o site da Omegle.

Em seguida, clique no cadeado ao lado do endereço do site.

Depois disso, selecione Configurações do site .

Agora, ele mostrará a lista de todas as permissões e localizará a câmera.

Em seguida, clique no menu suspenso à direita e selecione Permitir.

Mesmo depois de dar permissão de câmera ao Omegle, você precisa de ajuda para usá-la, pois muitos motivos podem fazer com que a câmera não funcione. Se você também enfrentar problemas ao usar a câmera no Omegle, não se preocupe, pois compartilhei alguns dos métodos abaixo que você pode usar para eliminar o problema facilmente.

Use um navegador diferente

Pode haver alguns problemas com as políticas do seu navegador que o impedem de usar a câmera no Omegle, pois recentemente algumas alterações nas políticas foram feitas pelo oficial do Google Chrome.

Portanto, será uma boa ideia mudar para qualquer outro navegador e verificar se você pode usar a câmera.

Reinicie o seu computador

Outra coisa simples que você pode fazer é reiniciar o computador e reiniciar todos os programas. Se algum bug estava causando o problema, você certamente se livrará disso.

Uma vez inativo, navegue até o site da Omegle e verifique se ele solicita permissão e exibe uma janela pop-up. Se resolver o problema, você está pronto para ir; caso contrário, você pode seguir as outras soluções mencionadas abaixo.

Desative outros aplicativos com acesso à câmera

Também é possível que a câmera não esteja funcionando no Omegle porque alguns outros aplicativos já a estão usando. Pode ser qualquer aplicativo como Skype, Whatsapp web, etc.

Portanto, tente desativar as permissões de câmera de todos os aplicativos se não tiver certeza de qual é o verdadeiro culpado. Isso certamente seria resolvido se o problema fosse por causa do acesso.

Se você não sabe como fazer isso, então estas são as etapas que você precisa seguir:

Primeiro, navegue até Configurações em sua máquina Windows clicando no ícone do Windows no canto inferior esquerdo, seguido pelo ícone de engrenagem. Você pode pressionar diretamente as teclas Windows + I juntas para abrir a página Configurações.

Nesse menu, clique no botão Privacidade opção.

No painel esquerdo, selecione a opção Câmera.

Agora, você pode ver quais aplicativos têm acesso à câmera na seção inferior e desativar a permissão.

Se você não conseguir usar sua câmera mesmo em outros aplicativos, pode haver problemas com os drivers da câmera. Nesse caso, será uma boa ideia verificar se há atualizações e instalar a mais recente.

Estas são as etapas para fazer isso facilmente:

Primeiro, pressione o Windows+X chaves juntas.

Em seguida, selecione Gerenciador de Dispositivos dentre as opções disponíveis.

Depois disso, clique em Câmera para expandir o menu.

Ele mostrará o nome do motorista; basta clicar com o botão direito sobre ele.

Em seguida, selecione Atualizar motorista.

Na próxima tela, clique em “Pesquisar automaticamente software de driver atualizado” para procurar a versão mais recente. Nesse cenário, verifique se você está conectado a uma conexão ativa com a Internet.

Agora, espere até que a instalação seja concluída e, uma vez concluída, reinicie o computador.

Limpe os dados do seu navegador

Seu navegador salva os dados para ajudá-lo a carregar a página da Web mais rapidamente na próxima vez que você a abrir. Mas se os dados estiverem corrompidos, isso causa sérios problemas e impede que você habilite a câmera no Omegle.

Nesse caso, limpar os dados do seu navegador certamente será uma opção melhor e, para isso, siga os seguintes passos:

Abra o navegador Chrome e clique nos três pontos no canto superior direito.

Então clique Configurações .

No painel esquerdo, selecione Privacidade e segurança.

Depois disso, clique em Limpar dados de navegação.

Por fim, marque todas as caixas e clique em Apagar os dados .

Após a conclusão do processo, reinicie-o e verifique se você pode ativar a câmera no Omegle.

Se nenhuma das soluções acima funcionou para você, como última solução, você pode verificar as atualizações do seu navegador e, se encontrar algo novo, instale-o. Certamente irá ajudá-lo a eliminar os pequenos problemas e bugs e pode ajudá-lo a usar a câmera no Omegle.

Para fazer isso, basta seguir estas etapas:

Primeiro, abra o navegador Chrome e clique nos três pontos no canto superior direito.

Em seguida, selecione Configurações nas opções disponíveis.

Depois disso, clique em Sobre o Chrome no painel esquerdo.

Ele verificará automaticamente se há novas atualizações e, se você encontrar algo novo, faça o download.

Depois de concluído, o Chrome será reiniciado e você deverá habilitar a câmera com sucesso no Omegle.

Conclusão

Esses foram os métodos para habilitar a câmera no Omegle facilmente. Esperançosamente, qualquer uma das soluções acima funcionou para você e você habilitou isso com sucesso. Se você ainda precisa saber alguma coisa, sinta-se à vontade para deixar nos comentários abaixo.

