As 6 principais maneiras de corrigir problemas de tela branca do Kindle (2023)

O Kindle é um produto exclusivo da Amazon que pode ser adquirido por meio de seu site ou aplicativo móvel. Na Índia, o E-Reader Kindle Paperwhite de 10ª geração custa 7.999 rúpias. Em um tamanho pequeno e compacto, pode armazenar milhares de livros (ilustrados e não ilustrados). Não há como carregar todos os seus livros favoritos enquanto estiver viajando ou fora de casa.

Com o Kindle, você nunca mais precisa se preocupar em perder seus mistérios de Agatha Christie ou peças de Shakespeare novamente. Mas e se não funcionar corretamente enquanto você lê seu nobre favorito?

Bem, deixe-me dizer-lhe que recentemente para muitos usuários tela branca do kindle ocorre um problema que muitos começaram a culpar a Amazon por isso. Portanto, se você é alguém que enfrenta o mesmo problema, pare de culpar os outros e execute as correções que mencionamos abaixo.

O que causa um problema de tela branca do Kindle?

As telas brancas do Kindle e os dispositivos que não respondem geralmente são causados ​​por um dos seguintes problemas:

Como os Kindles têm poder de processamento limitado, é fácil sobrecarregá-los. Na maioria dos casos, isso ocorre ao visitar páginas da Web usando o navegador.

Se muitos dados forem carregados em um Kindle, ele pode congelar, levando ao problema de tela branca do Kindle. A mesma coisa geralmente acontece ao usar um navegador da web.

Os Kindles podem congelar se a bateria estiver fraca porque reduz a energia do processador.

A tela branca pode ocorrer devido a problemas no firmware ou se o recurso que você está tentando usar não for suportado.

Como corrigir o problema de tela branca do Kindle

Aqui estão algumas soluções que têm o potencial de resolver o problema de tela branca do Kindle. Portanto, vamos conferi-los:

Reinicie o Kindle

Para resolver um problema com seu Kindle, é melhor reiniciá-lo. De qualquer forma, a redefinição é um processo rápido e fácil que não apaga nenhum dado. Você pode esperar alguns minutos para descongelar, mas não precisa esperar que descongele.

Se o seu Kindle não responder, pressione e segure o botão liga/desliga até ver a tela piscar e solte-o. Ele será reiniciado e você poderá começar a ler novamente.

Forçar reinicialização do dispositivo

Leva apenas três etapas para forçar a reinicialização do Kindle para que ele possa voltar a funcionar. Este método se aplica a todos os modelos e restaurará seu dispositivo para a funcionalidade total.

Para reiniciar, vire o Kindle e segure o botão liga/desliga por cerca de 15 segundos, ou você verá uma caixa de diálogo aparecendo na tela. Sempre que a tela ficar branca ou uma caixa de diálogo aparecer, pressione o botão liga/desliga por 40 segundos. Depois de executar essas etapas, seu Kindle deve reiniciar automaticamente.

Carregue o Kindle

Em alguns casos, a bateria do Kindle pode ter entrado em curto e deve ser totalmente recarregada antes de ligar novamente. Se o Kindle não ligar ou exibir uma tela branca em branco, tente carregar o dispositivo até que esteja totalmente carregado. Depois de carregar por cerca de 3 horas, mantenha pressionado o botão liga/desliga por dez segundos para reiniciar o Kindle e ligá-lo.

Seu dispositivo pode estar apresentando problemas repetidos de tela branca devido a firmware desatualizado. Em seguida, sugerimos que você reinicie seu Kindle e tente atualizar o firmware se nenhum dos métodos mencionados acima funcionar.

Vá para a página de atualização de software Kindle da Amazon e baixe a atualização de software necessária. Você pode então arrastar o arquivo de atualização de software do seu PC com Windows para o seu Kindle. A próxima etapa é desconectar o Kindle do PC e seguir estas etapas:

Toque em Menu (três pontos verticais) . Então, bata Configurações > Menu (três pontos verticais). Finalmente, bata Atualize seu Kindle

Redefinição de fábrica do Kindle

Se o seu Kindle ainda estiver com problemas de congelamento, talvez seja necessário tentar uma redefinição de fábrica. Depois de fazer isso, você terá que reconectar o Kindle à sua conta da Amazon e baixar novamente seus livros. Para redefinir um Kindle de fábrica, siga estas etapas:

Deslize para baixo e toque no botão Rápido Ações ou Cardápio . Depois disso, aperte o Configurações ou Todas as configurações botão. Agora, vá para Opções do dispositivo ou Cardápio > Reiniciar (para dispositivos mais antigos, selecione Reinicie o dispositivo de novo). Finalmente, clique SIM .

Siga estas instruções para entrar em contato com o suporte ao cliente da Amazon se tudo mais falhar:

Visite Amazon.com e faça login. Confira a página de suporte da Amazon. Escolha um Dispositivo Kindle, Fire ou Alexa . Selecione seu tipo de dispositivo. Escolher um problema é o próximo passo; escolha qualquer problema que você deseja Em resposta à sua pergunta, você verá um botão que diz: eu preciso de mais ajuda . Clique neste botão. Você verá uma tela que oferece suporte por chat ou telefone. Você pode conversar com um robô e, eventualmente, alcançar uma pessoa real no atendimento ao cliente, se escolher a opção de bate-papo. No entanto, quando selecionar o telefone aberto, introduza o seu número e será imediatamente contactado.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você em como corrigir o problema de tela branca do Kindle. Esperamos que as etapas de solução de problemas mencionadas anteriormente neste artigo tenham ajudado você. Se precisar de mais ajuda, comente abaixo e nos avise.

