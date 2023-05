As 8 principais maneiras de corrigir a atualização do iOS 17 que não está aparecendo (2023)

O iOS 17 é a atualização mais recente da Apple para seus dispositivos iPhone herdados. A Apple lançou a atualização do iOS 17 esta semana para todos os dispositivos elegíveis. No entanto, infelizmente, alguns dispositivos elegíveis, como os usuários do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, reclamaram que a atualização do iOS 17 não está aparecendo.

Bem, sendo o principal produto da Apple, bem como o modelo mais recente, esse tipo de discrepância não é esperado. No entanto, aqui está o nosso guia para ajudá-lo a corrigir a atualização do iOS 17 que não está aparecendo.

O iOS 17 foi lançado esta semana. Embora a maioria dos dispositivos elegíveis do iPhone tenha recebido a atualização, muitos usuários ainda não a experimentaram. Apple lança atualização em fases. Por exemplo, se você mora nos Estados Unidos, será o primeiro a receber as atualizações do iOS.

Por outro lado, se você mora na região europeia, receberá a atualização após uma ou duas semanas. Isso geralmente é normal. No entanto, pode haver um problema se você for um testador beta.

Freqüentemente, os testadores beta obtêm atualizações sobre as versões relacionadas ao histórico de adesão ao Beta. Por exemplo, se você for um testador beta do iOS 16, continuará recebendo atualizações do iOS 16 em vez do iOS 17. Nesse caso, você precisa remover seu perfil de teste beta.

No entanto, por qualquer motivo, a atualização do iOS 17 não está aparecendo, na próxima seção, ajudaremos você a corrigi-lo.

Se a atualização do iOS 17 não estiver aparecendo no seu dispositivo, aqui estão as correções que você precisa seguir para resolver o problema. No entanto, recomendamos que você faça todas as correções, pois uma ou outra pode vir em seu auxílio.

1. Verifique a velocidade da sua Internet

A velocidade da Internet é muito importante para que as atualizações do iOS apareçam. Se você tiver uma conexão de internet muito lenta, pode ser difícil para o seu iPhone baixar, instalar ou até mesmo mostrar a atualização do iOS 17. Acesse o site do Speedtest para verificar a velocidade da sua internet. Atualmente, 5 Mbps é considerado o mínimo para atualizações contínuas e outras funcionalidades online.

Se a velocidade da sua internet estiver abaixo de 5 Mbps, mude para WiFi. Se você já estiver em uma rede Wi-Fi, considere entrar em contato com seu ISP e falar sobre sua velocidade de Internet. Caso a velocidade da Internet não seja o seu problema, passe para a próxima correção.

O primeiro e mais direto método é verificar se há atualizações. Não importa se uma atualização está aparecendo automaticamente ou não. Se você tiver que ir para as configurações e fazer o seu iPhone verificar se há atualizações. Siga estas etapas para verificar se há atualizações:

Abrir Configurações. Toque em Em geral. Vá para Atualizações de software. Fique nessa página por um tempo até ver uma atualização disponível. Na maioria dos casos, você verá mais de uma atualização disponível. Escolha a atualização do iOS 17. Se você não vir nenhuma atualização, ative as atualizações automáticas e reinicie o iPhone.

Ao reiniciar e conectar-se à internet, você será notificado sobre a atualização em alguns minutos, dependendo da velocidade da sua internet.

3. Forçar a reinicialização do seu dispositivo

Se o método acima não ajudou você a mostrar as atualizações do iOS 17, uma reinicialização forçada pode resolver o problema. No entanto, é importante observar que você nem sempre deve forçar a reinicialização do iPhone, pois isso sobrecarrega a RAM e também interrompe o movimento de desligamento real. No entanto, se a atualização do iOS 17 não estiver aparecendo, é hora de forçar a reinicialização do seu iPhone. Siga esses passos:

Pressione e solte rapidamente o Aumentar o volume botão. Faça o mesmo com o Volume baixo botão. Simultaneamente, pressione e segure o botão lado botão. Solte o botão lateral quando vir o logotipo da Apple.

Se esse processo não estiver funcionando, desligue o telefone, leia as etapas novamente e faça-o com cuidado. Deve funcionar. se esse método não ajudar a mostrar as atualizações do iOS 17, passe para a próxima correção.

Se você estiver no iOS 16.5, receberá duas atualizações. O primeiro permitirá que você atualize para o iOS 16.6, enquanto o outro está presente abaixo, e quase todos os usuários não conseguem perceber. A opção abaixo é a opção para atualizar para o iOS 17. Siga estas etapas se não conseguir encontrar a atualização do iOS 17:

Abrir Configurações. Vá para Em geral. Toque em Atualizações de software. Você verá a atualização iOS 16.6 disponível. Role além disso e você verá o iOS 17 disponível. Toque nele e selecione Baixar e instalar.

Se a atualização do iOS 17 não estiver aparecendo, você precisará redefinir o iPhone de fábrica ou verificar se o seu iPhone é elegível para a atualização do iOS 17.

5. Verifique a compatibilidade do iOS 17

Mesmo depois de tentar as correções acima, se você não tiver exibido a atualização do iOS 17, seu dispositivo pode não ser compatível com a atualização do iOS 17. Segundo a Apple, o iOS 17 só é compatível com aparelhos até o iPhone X. Portanto, se você possui um iPhone 7 ou 8, não receberá a atualização do iOS 17.

Desde que o iPhone X foi lançado em setembro de 2017, ele foi atualizado continuamente por 6 anos. Espera-se que também receba o iOS 18. Portanto, planeje comprar um novo iPhone se tiver o iPhone 8 ou mais antigo.

6. Pare de usar uma VPN

Os usuários costumam usar VPNs em seus dispositivos sem nenhuma necessidade específica. Embora as VPNs sejam consideradas como aumentando a segurança e a privacidade, as VPNs gratuitas ou baratas não oferecem nada de especial. Além disso, eles deixam sua internet mais lenta e fingem que você mora em um país separado onde o iOS 17 ainda não foi lançado.

Se você realmente não está com vontade de pagar e ainda deseja uma VPN decente, recomendamos verificar nosso guia sobre as melhores VPNs gratuitas disponíveis.

7. Remova o perfil beta do iOS 16

Muitos usuários se juntam ao grupo de testadores beta para experimentar as atualizações mais recentes do iOS. Porém, com isso, acabam sacrificando os lançamentos estáveis ​​oficiais. Como resultado, se você se inscreveu para o teste beta, agora é hora de removê-lo. Siga estas etapas para fazer isso:

Abrir Configurações. Toque em Em geral. Agora, toque em VPN e gerenciamento de dispositivos. Se você se inscreveu no iOS 16 Beta, você o verá aqui. Toque em Remover perfil. Reinicie seu dispositivo.

Quando o dispositivo reiniciar, vá para Configurações > Geral > Atualizações de software e verifique se a atualização do iOS 17 está aparecendo ou não.

8. Reinicie seu telefone de fábrica

Se nenhum dos métodos acima o ajudou até agora, agora é hora de redefinir o iPhone de fábrica. A redefinição de fábrica do seu iPhone garantirá que o seu iPhone esteja em sua condição de novo. Essa configuração geralmente corrige todos os problemas contínuos, sejam problemas típicos de software ou problemas de rede. Se você não sabe como redefinir o iPhone de fábrica, siga estas etapas:

Abrir Configurações. Toque em Em geral. Agora, clique em Transferir ou redefinir o iPhone. Toque em Apague todo o conteúdo e configurações. Na página seguinte, toque em Continuar. Introduzir o Senha. Clique em Apagar mesmo assim.

Depois que o iPhone for redefinido de fábrica, você poderá configurá-lo como se estivesse em uma condição nova e fazer o download da atualização do iOS 17.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir se A atualização do iOS 17 não está aparecendo. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e faremos o possível para ajudá-lo.

