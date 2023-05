As 8 principais maneiras de corrigir o erro de alta demanda do ChatGPT (2023)

O ChatGPT é um modelo de linguagem artificial que responde a solicitações baseadas em texto usando algoritmos de aprendizado profundo. Apesar de seus recursos poderosos, uma infinidade de aplicações possíveis e uma grande possibilidade de abuso, a versão mais recente do ChatGPT foi amplamente aclamada na comunidade acadêmica e industrial em novembro de 2022.

Vários outros modelos de linguagem (por exemplo, Google Bard e Meta LLaMA) surgiram no momento da redação deste trabalho para ganhar participação de mercado. Mas, como o ChatGPT é novo no mercado, os usuários enfrentam vários problemas ao usá-lo.

Sim, muitos usuários relataram o erro ChatGPT High Demand. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Descrevemos algumas correções neste artigo de solução de problemas que podem ajudá-lo a resolver o problema. Então vamos conferi-los:

Como corrigir o erro de alta demanda do ChatGPT

Portanto, caso você esteja enfrentando o erro de alta demanda do ChatGPT, existem algumas correções que temos para você hoje. Portanto, caso queira conhecê-los, confira o guia até o final:

Verifique se o ChatGPT está inoperante

Verifique se o ChatGPT está inoperante antes de fazer qualquer outra coisa. Com o alto aumento após o lançamento do GPT-4, o ChatGPT geralmente fica inativo e não funciona perfeitamente devido ao alto aumento. Assim, você pode verificar o status atual do ChatGPT em status.openai.com.

Certifique-se de que o estado de chat.openai.com é “Operacional”. Isso significa que o serviço está funcionando. Além disso, você também pode verificar o status do ChatGPT em downdetector.com (visite).

Quando ChatGPT tem um “Interrupção grave”, significa que o serviço foi sobrecarregado e não funcionará. Nesse caso, você deve esperar um pouco e verificar novamente mais tarde. Clique em “Assinar atualizações” para receber notificações instantâneas de interrupções do ChatGPT e status do serviço.

Evite usar durante o horário de pico

Quando o ChatGPT estiver em alta demanda ou capacidade, é recomendável usar a ferramenta AI fora do horário de pico. Milhares de usuários em todo o mundo usam o ChatGPT para escrever scripts, códigos e outros materiais.

Você deve usar essa ferramenta de IA fora do horário de pico para garantir uma experiência bem-sucedida. Se você não pode esperar, clique em “Pegar Avise-me quando estivermos de volta. Os desenvolvedores do ChatGPT irão informá-lo assim que os servidores estiverem prontos para novos usuários assim que você se inscrever.

Atualizar ChatGPT

Às vezes, basta atualizar a página para corrigir um problema. Portanto, também pode ser benéfico para você. Atualmente, o ChatGPT está enfrentando um número inesperadamente alto de usuários, mas você pode ter certeza de que o manteremos informado se alguma possível solução for encontrada.

Apesar de não serem soluções perfeitas, pois o problema está no servidor, essas pequenas coisas podem ajudar.

Alternar para Internet rápida

Todos sabemos que, para uma melhor experiência e para evitar problemas de rede, é muito importante mudar para um provedor de serviços de Internet mais rápido ou Wi-Fi. Se a velocidade da sua internet for lenta, o OpenAI pode não funcionar corretamente e você pode ter pequenos erros. Portanto, recomendamos mudar para uma conexão de internet rápida e ver se um Erro de alta demanda do ChatGPT ocorre ou não.

Redefinir endereço IP

Você pode redefinir o endereço IP se o ChatGPT estiver exibindo uma mensagem de erro de alta demanda em seu computador com Windows. Se você fizer isso, poderá acessar o chatbot AI e corrigir o erro de alta demanda do ChatGPT:

No Menu Iniciar, abra o Prompt de Comando como administrador. Em seguida, execute cada um dos comandos a seguir, um por um. Ao fazer isso, o endereço IP será redefinido e renovado automaticamente.

netsh winsock reset netsh int ip reset ipconfig /release ipconfig /renew ipconfig /flushdns

Agora você pode simplesmente reiniciar seu dispositivo e verificar se o erro de alta demanda do ChatGPT foi resolvido.

Liberar DNS

Se você estiver encontrando alta demanda de código de erro no ChatGPT mesmo depois de tentar a correção acima, tente liberar o DNS. Então, vamos verificar as etapas necessárias para fazer isso:

Usando o Menu Iniciar, abra o Prompt de Comando como administrador.

Execute o seguinte comando para redefinir o DNS imediatamente. Agora, o próximo passo é reiniciar o computador.

ipconfig /flushdns

Faça login no ChatGPT agora e você não verá nenhum tempo de inatividade ou problemas.

Limpar cache e cookies

A maioria dos sites e aplicativos tem problemas com cache e cookies, fazendo com que parem de funcionar ou funcionem de forma anormal. Siga estas etapas para limpar o cache e os cookies do OpenAI.

Abrir cromada > Clique no três pontos no canto superior direito. Clique em Configurações > Privacidade e segurança > Limpar dados de navegação. Escolha um intervalo de tempo. Escolha todas as três opções e marque-as. Clique em Apagar os dados.

Experimente o ChatGPT Plus

OpenAI oferece ChatGPT Plus como um plano de assinatura. Em comparação com os serviços gratuitos, os serviços pagos garantem tempos de resposta mais rápidos e maior disponibilidade. No entanto, esta pode ser uma boa opção se você usa regularmente o ChatGPT e deseja um serviço confiável. Pague $ 20 / mês e você está pronto para ir.

Empacotando

Então, isso é tudo que tenho para você sobre como corrija a mensagem de erro de alta demanda do ChatGPT. Espero que as correções que mencionei anteriormente neste artigo tenham ajudado você. No entanto, caso precise de mais ajuda, comente abaixo e nos avise.

