As 9 principais maneiras de corrigir o problema do BMW ConnectedDrive (2023)

O BMW ConnectedDrive é um serviço oferecido pela empresa aos proprietários de automóveis BMW para que possam obter todas as informações essenciais sobre seus veículos. Todos nós sabemos como os carros premium da BMW são. O BMW ConnectedDrive oferece diferentes tipos de recursos para os proprietários de carros BMW. Com a ajuda do BMW ConnectedDrive, você poderá manter a conectividade, obter guias de navegação, muito entretenimento e muito mais.

O BMW ConnectedDrive também aumenta a segurança dos proprietários de BMW, pois durante uma emergência, fornece aos motoristas vários recursos, como assistência na estrada, rastreamento de veículos e muito mais. No entanto, os usuários só podem usar esses recursos se o BMW ConnectedDrive estiver funcionando corretamente. Mas muitos usuários relataram que o BMW ConnectedDrive não está funcionando. Estamos aqui com o guia, onde listaremos as dicas de como corrigir o problema para que os motoristas BMW possam voltar a usufruir de todos esses serviços sem problemas.

Por que o BMW ConnectedDrive não está funcionando?

Os proprietários de carros BMW estão pensando por que o BMW Connected Drive não está funcionando. Se você não sabe, existem vários motivos pelos quais você pode estar enfrentando problemas com seus carros BMW. Listaremos as possíveis causas para o BMW Connected Drive não funcionar. Você pode verificá-los, pois isso o ajudará a analisar a causa do problema.

Problemas de conectividade: O BMW ConnectedDrive depende da conexão com a internet para funcionar corretamente. Se o seu carro BMW não estiver conectado a uma conexão estável à Internet, você poderá enfrentar problemas com o BMW ConnectedDrive.

O BMW ConnectedDrive depende da conexão com a internet para funcionar corretamente. Se o seu carro BMW não estiver conectado a uma conexão estável à Internet, você poderá enfrentar problemas com o BMW ConnectedDrive. Software desatualizado: Se você estiver usando um software desatualizado em seu carro BMW, também pode ser uma razão para o BMW Connected Drive não funcionar.

Se você estiver usando um software desatualizado em seu carro BMW, também pode ser uma razão para o BMW Connected Drive não funcionar. Assinatura expirada: O BMW Connected Drive funciona em um modelo de assinatura. Portanto, se a assinatura expirar, você não poderá acessar os serviços BMW Connected Drive.

O BMW Connected Drive funciona em um modelo de assinatura. Portanto, se a assinatura expirar, você não poderá acessar os serviços BMW Connected Drive. Problemas de hardware: Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a alguns problemas de hardware em seu carro BMW.

Como consertar o BMW Connected Drive não está funcionando

O BMW ConnectedDrive foi lançado pela BMW para garantir que os motoristas/proprietários recebam todas as informações sobre seus veículos no mesmo local e em tempo real. O BMW ConnectedDrive é o serviço através do qual os proprietários BMW ficam a saber mais sobre o seu veículo na aplicação My BMW. Há muitas coisas que o BMW ConnectedDrive nos diz sobre o BMW Car. Se você estiver enfrentando algum problema com o BMW ConnectedDrive, não conseguirá tirar o máximo proveito do seu carro. Listamos as etapas que você pode implementar para corrigir o problema.

Verifique a conexão com a Internet

Para executar os serviços BMW ConnectedDrive corretamente em seu carro BMW e em seu telefone celular, é recomendável que a conexão de Internet do carro BMW esteja estável e funcionando bem. O BMW Car vem com um cartão SIM permanentemente instalado, que ajuda a fornecer todos os serviços aos usuários com conexão à Internet. No entanto, se a conexão à Internet do cartão SIM não for estável, os usuários provavelmente enfrentarão o problema de não funcionar com o carro. Portanto, será bom verificar se o cartão SIM está funcionando corretamente e fornecendo uma conexão de internet de alta velocidade.

O BMW ConnectedDrive não funcionará se você não tiver atualizado seus serviços e aplicativos corretamente. Se não sabe, deve continuar a atualizar as suas apps e serviços, que estão disponíveis no BMW Car. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para atualizar aplicativos e serviços.

Em primeiro lugar, você deve visitar o Seção de aplicativos no seu Infoentretenimento.

no seu Infoentretenimento. Depois disso, você deve pressionar o botão Opções botão.

botão. Agora, haverá diferentes opções disponíveis na tela. Você tem que selecionar o Atualizar aplicativos e serviços opção.

opção. Ele começará a atualizar os aplicativos e serviços no Infotainment. Levará alguns minutos com base na conexão com a Internet.

Quando a atualização estiver concluída, você deve pressionar e segurar o botão Botão de energia por 45 segundos para desligar o Infotainment.

por 45 segundos para desligar o Infotainment. O sistema iniciará após reiniciar duas vezes.

Agora, vá para o BMW Conectado app, saia da sua conta e faça login novamente.

Verifique os servidores BMW

Os serviços BMW ConnectedDrive não serão executados se os servidores BMW estiverem inativos. Para quem não sabe, os aplicativos BMW são baseados nos Servidores BMW. Se algum problema estiver acontecendo com os Servidores BMW, eles provavelmente causarão problemas. Além disso, há chances de que a empresa esteja atualizando seus servidores ou fazendo alguma manutenção pela qual você pode estar recebendo o problema. Sugerimos que você verifique os servidores BMW visitando seu site e páginas de mídia social.

Sua assinatura expirou

Os serviços BMW ConnectedDrive são baseados no modelo de assinatura. Ao comprar o BMW Car, você está inscrito na assinatura. No entanto, se a assinatura do carro expirar, você não poderá usar os serviços BMW ConnectedDrive e aplicativos relacionados. Você pode entrar em contato com o suporte para verificar se a assinatura expirou. Se a assinatura do seu carro BMW expirar, você precisará renová-la. Além disso, ao renovar a assinatura, certifique-se de verificar os aplicativos corretos.

Execute a reinicialização principal no iDrive

Muitos usuários que corrigiram o problema relataram que o problema estava ocorrendo devido a alguns bugs no sistema iDrive. Portanto, será bom executar o Master Reset no iDrive para resolver esse problema. Os bugs podem estar lá devido a alguma configuração incorreta de arquivos ou atualizações mais recentes, portanto, será melhor redefini-lo, pois resolverá o problema facilmente. Se você não sabe como redefinir o mestre em seu carro BMW, não se preocupe, não é grande coisa para se preocupar. Listamos as etapas para realizar a reinicialização principal no iDrive. Certifique-se de verificá-los abaixo.

Em primeiro lugar, destranque o carro e não ligue o motor.

Depois disso, pressione e segure o botão de volume. Você tem que segurar o botão por trinta segundos.

Agora, você verá o logotipo. Espere mais trinta segundos agora.

Quando a espera terminar, pressione novamente o botão de volume.

Depois disso, a reinicialização principal é concluída com sucesso.

Se você não atualizou o aplicativo iDrive, isso também pode causar problemas na execução do BMW ConnectedDrive. O aplicativo My BMW é fornecido aos usuários para simplificar o procedimento de atualização. Você deve simplesmente seguir algumas etapas gerais para atualizar seu aplicativo iDrive. Listamos as etapas abaixo para você, portanto, verifique-as.

Abra o Meu aplicativo BMW no seu smartphone.

no seu smartphone. Agora, vá para o Atualização Remota de Software Opção.

Opção. Depois disso, vá para o Configurações opções.

opções. Selecione os Somente wifi opção.

opção. Depois disso, clique no Iniciar download opção.

opção. Assim que o download for concluído, entre no seu carro e conecte seu telefone ao veículo.

e ao veículo. As configurações de download serão atualizado quando a conexão é construída entre seu carro e seu dispositivo.

quando a conexão é construída entre seu carro e seu dispositivo. Tenha certeza de atualizar o iDrive na hora certa para evitar que qualquer problema aconteça.

Verifique a condição do tempo

Os usuários também devem verificar as condições meteorológicas quando o BMW ConnectedDrive não estiver funcionando. As condições meteorológicas também são importantes para o bom funcionamento do BMW ConnectedDrive. Os carros BMW vêm com um cartão SIM ativo. No entanto, se o clima estiver ruim em sua área, o SIM provavelmente não funcionará. Portanto, será bom se você puder verificar as condições do tempo em sua localidade. Se o tempo estiver ruim, você deve esperar até que fique bom.

Saia e entre novamente

Outra maneira que você deve tentar com seu carro BMW é sair da sua conta e fazer login. Se o problema ocorrer devido a problemas de sessão com sua conta, isso ajudará a resolver o problema facilmente. Milhares de usuários implementaram isso e conseguiram corrigir o problema.

Visite o centro de serviços

Mesmo depois de tentar todos os métodos acima, se você ainda estiver enfrentando o mesmo problema, visite o centro de serviço. Há chances de o BMW Connected Drive não estar funcionando devido a problemas de hardware, portanto, será bom fazer a verificação no centro de serviço. Os profissionais da central de atendimento avaliarão facilmente o problema e o solucionarão.

Empacotando

Se você estiver enfrentando um problema com o BMW ConnectedDrive, siga as etapas descritas neste guia. Seguindo os métodos acima, você pode corrigir e resolver o problema facilmente. O BMW ConnectedDrive é uma ótima tecnologia que pode ajudá-lo a conhecer seu veículo e obter todos os dados em tempo real. Com a ajuda deste guia, você pode usar todos os seus serviços BMW Car novamente sem problemas.

