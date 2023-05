As condições que a nova casa de Gerard Piqué em Miami deve cumprir

GErard Piqué está aproveitando sua estada em Miami, onde passa alguns dias para visitar os filhos Sasha e Milão.

Conforme acordado com Shakira, pique pode estar com seus filhos 10 dias por mês. No entanto, em sua primeira viagem ao Estados Unidos desde a mudança da família para lá, só conseguiu ficar cinco dias, tendo passado com eles já no início de abril.

Gerard Piqu choca em viagem a Dubai com Clara Chia com “bojo na calça”

Durante a primeira viagem, pique tem lutado devido à tensão que existe com Shakira.

Seus advogados se reunirão novamente para chegar a um acordo sobre alguns detalhes finais, alguns dos quais relacionados ao cuidado de seus filhos.

Onde Gerard Piqué está hospedado em Miami?

pique atualmente está hospedado em um hotel, o que é algo incômodo para ele e seus filhos. É por isso que ele está tentando encontrar uma casa para ficar nas próximas visitas a Miami.

Segundo ‘Semana’ e ‘Informalia’, pique tem uma ideia do que quer encontrar em Miami.

“Uma casa espaçosa e iluminada com um número mínimo de quartos e áreas comuns”, explica um relatório.

Parece que a área de Brickell é a que melhor se encaixa no que ele procura. No entanto, a desvantagem seria que fica a 10 milhas de Fisher Island, onde Shakira vive com os filhos.

Por enquanto, pique está apenas focado em encontrar um lugar onde sua privacidade seja respeitada para poder desfrutar de momentos tranquilos com seus filhos.