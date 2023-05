As peculiaridades mais estranhas de Charles III: de passar cadarços a posição de sua escova de dentes

Cgalinha Rainha Elizabeth II morreu em setembro de 2022, seu filho, Carlos IIIfoi incumbido de assumir o bastão de um dos monarcas mais reconhecidos do mundo no Reino Unido. No entanto, sua coroação foi cercada de extravagâncias e gestos que não passaram despercebidos nas redes sociais.

Em primeiro lugar, chamava-se a atenção para os seus constantes gestos de nervosismo, com caras e palavras maldosas para alguns dos seus empregados, sobretudo quando a caneta com que tinha de assinar um documento não tinha tinta, ou o tinteiro o impedia de escrever e pedia para ser removido da mesa. Além disso, suas mãos inchadas eram assunto de conversa, mas seus verdadeiros hobbies começaram a vir à tona, revelando sua personalidade excêntrica.

café da manhã minimalista

A refeição mais importante do dia não pode ser perdida, por menor que seja, e Carlos é claro sobre o que ele quer. Darren McGradyum chef que fez parte da casa real por décadas, explicou que pede duas ameixas para comer apenas uma.

“A instrução era colocar duas ameixas e um pouco de suco na tigela e mandar para ele no café da manhã. Eu mandava duas ameixas e ele deixava uma para voltar para mim e eu colocava de volta na jarra. Uma manhã Pensei em colocar só um. Mandei para o refeitório, ele mandou me chamar e perguntou: ‘Você tem dois, por favor?’ Então, eu tinha que continuar mandando dois para ele todas as manhãs e ele me mandava um de volta”, explicou ele em entrevista.

Passar cadarços

Algumas pessoas nem mesmo passam suas camisas, mas Carlos precisa ter tudo perfeito. Prova disso é que ele manda passar o pijama e o cadarço todos os dias.

A obsessão pelo pincel e pelas janelas

“A tampa do banho deve estar em uma determinada posição, a toalha de banho dobrada a seu gosto, a temperatura da água deve estar morna e a banheira meio cheia. Além disso, ele mesmo não pode colocar a pasta de dente na escova, que deve ser colocada em uma altura exata de 2,5 centímetros”, explicou o jornalista Pilar Eyreespecialista em residências reais.

Além disso, ele deve ser um homem muito caloroso, acostumado a dormir com as janelas abertas mesmo no inverno, quando era interno na adolescência. vamos esperar Camila não está muito frio.

Ele leva sua cama e banheiro com ele quando viaja

Carlos é uma pessoa de hábito. Ele não pode dormir fora de sua própria cama e não pode ir ao banheiro, a menos que seja em seu próprio. Ele viaja constantemente com ela, sem dúvida, uma das mais raras e pesadas bagagens.