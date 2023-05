Assaí Atacadista Anuncia Mais de 240 Novas Oportunidades de Emprego em Todo o Brasil

O Assaí Atacadista, empresa reconhecida no setor do varejo, divulgou mais de 240 novos empregos pelo Brasil. A empresa está localizada em vários pontos estratégicos do país, possuindo mais de 200 unidades ativas. Para fazer parte desse grande time, é fundamental que o interessado atenda aos critérios mínimos. Confira todos os detalhes, abaixo.

Assaí Atacadista abre novas contratações em diversas unidades

A companhia preza pela diferença, pluralidade e particularidade de cada colaborador, e oferece suas vagas para todos os indivíduos, independente de raça, idade, cor, deficiência, orientação sexual, religião ou nacionalidade.

O Assaí Atacadista foi criado há mais de quarenta anos no Brasil, e hoje, é uma das redes mais reconhecidas em todo o país, dentro do segmento do varejo. A companhia está entre as melhores para se trabalhar, segundo o ranking GPTW.

Para fazer parte desse grande time, os indivíduos devem compactuar com sua filosofia e se comprometer dentro do cargo escolhido. Confira, a seguir, os cargos abertos para candidatura.

Auxiliar de Cozinha (refeitório) – Goiânia;







Auxiliar para o Açougue – Londrina;







Atendente para Lojas – Rio de Janeiro;







Banco de Oportunidades Exclusivo para Mulheres;







Banco de Oportunidades 50+;







Auxiliar para a Manutenção – São Gonçalo;







Comprador Pleno – Campo Grande.

Como se candidatar

Para garantir a participação no processo de seleção da companhia Assaí Atacadista, os interessados devem acessar a página 123empregos e garantir que atende aos requisitos exigidos da função escolhida. A empresa está buscando pessoas otimistas, movidas pela inovação e pela vontade de crescer profissionalmente.

