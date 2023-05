Assaí Atacadista oferece 500+ Vagas de Emprego em Todo o Brasil

O Assaí Atacadista, uma das maiores redes de atacado do Brasil, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas regiões do país. Com mais de 190 lojas espalhadas por todo o território nacional, a empresa tem se expandido nos últimos anos e, para acompanhar esse crescimento, está em busca de profissionais qualificados e comprometidos com o sucesso da empresa.

Assaí Atacadista abre novas vagas de emprego pelo país

Além de oferecer um ambiente de trabalho dinâmico e desafiador, a companhia também oferece diversos benefícios para seus colaboradores. Entre eles, destacam-se o plano de saúde, o vale-transporte, o vale-refeição, a participação nos lucros e resultados, o plano de carreira, entre outros. Confira algumas das oportunidades:

Assistente de Vendas;







Auxiliar de Perecíveis;







Chefe de Depósito;







Coordenador de RH;







Gerente de Loja;







Operador de Caixa;







Operador de Empilhadeira;







Promotor de Vendas;







Supervisor de Logística;







Técnico de Segurança do Trabalho;







Vendedor Externo;







Analista de Contabilidade;







Analista de Recursos Humanos;







Analista de TI.

Sobre a Assaí Atacadista

É uma empresa que atua no segmento de atacado de autosserviço, oferecendo uma ampla variedade de produtos para atender as necessidades de seus clientes. Com uma política de preços competitivos e um atendimento de qualidade, a empresa vem conquistando cada vez mais espaço no mercado e se consolidando como uma referência no setor.

Além disso, a companhia também tem investido em projetos de sustentabilidade e responsabilidade social, buscando contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde está presente. Entre as iniciativas realizadas pela empresa, destacam-se ações de combate ao desperdício de alimentos e a parceria com instituições que promovem a inclusão social e a educação.

Com a abertura de novas vagas de emprego, a Assaí Atacadista reforça seu compromisso com o crescimento sustentável e a valorização de seus colaboradores. Se você está em busca de uma oportunidade de trabalho em uma empresa sólida e em constante expansão, não perca a chance de se candidatar às vagas disponíveis.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas de emprego da Assaí Atacadista, o interessado pode acessar o portal 123empregos e realizar a busca por oportunidades na empresa. É importante lembrar que, para participar do processo seletivo, é necessário possuir os requisitos exigidos pela vaga e realizar a inscrição de acordo com as orientações do site.

