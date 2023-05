Assistência Com Você sorteia prêmios e promove serviços em Penedo na edição especial Dia das Mães

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo realizou a primeira edição do programa Assistência Com Você, homenageando as mulheres penedenses na véspera do Dia das Mães, com serviços e sorteio de prêmios na Praça 12 de Abril.

Cerca de três mil pessoas se divertiram durante o evento organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), com atendimento para solicitação do bloqueio do Bolsa Família, matrícula na Educação para Jovens e Adultos (EJA), atendimento no Expresso Saúde e tarifa social de água e energia elétrica.

A criançada também se divertiu com as brincadeiras e equipamentos na tenda PIPE (Primeira Infância de Penedo), espaço onde mais de 400 meninos e meninas foram acolhidos enquanto as mães curtiam música ao vivo, faziam aula de zumba, interagiam com humoristas e aguardavam o anúncio dos números sorteados para os prêmios.

Entre as centenas de beneficiadas com serviços e presentes, Simone dos Santos voltou pra casa com uma geladeira. “Estou muito feliz porque a minha já é velha, está com alguns problemas e eu estava mesmo precisando de outra, fico muita feliz por tudo que aconteceu hoje”, disse a mãe de três filhos que mora no Conjunto Dom Constantino.

“Esta edição do Assistência Com Você é muito especial porque fizemos pensando também em presentear mães de família de baixa renda, mas este programa do governo Ronaldo Lopes/João Lucas que lançamos agora vai acontecer mensalmente e iremos para todos os bairros, com serviços da Assistência Social e de outros setores também”, explica Ana Teresa Lopes, gestora da SEMASH.

O dia de trabalho e lazer contou com apoio das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Comunicação, Serviços Públicos e das Superintendências de Transporte e Trânsito e da Iluminação Pública, com presença de vereadores e do Secretário Executivo da Sesau Alagoas, Guilherme Lopes, encerrado com show da cantora penedense Maxylene Cruz.

Dados do Assistência Com Você – edição especial Dia das Mães

Expresso Saúde

100 testes rápidos para para detecção de ISTs

40 doses de vacina Covid-19

14 doses de vacina contra Influenza

30 aferições de Pressão Arterial e Glicemia

Empresa Águas do Sertão

73 cadastros em tarifa social

20 trocas de titularidade

26 atualizações de cadastro

06 parcelamentos

Equatorial Energia

90 atualização no cadastro da tarifa social

03 Negociação de débito

Trocas de lâmpadas de vapor ou fluorescente por LED

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves