Assistência Com Você vai revisar situação dos beneficiários do Bolsa Família em Penedo

Secom PMP

No próximo sábado, dia 13, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) vai levar toda sua equipe de trabalho para a Praça 12 de Abril, na orla de Penedo.

Entre os serviços que estarão sendo realizados no horário entre 8h e 13 horas, a prioridade será o atendimento para beneficiários do Bolsa Família que estão com o benefício bloqueado.

As empresas responsáveis por fornecer água e energia elétrica também irão atender ao público, principalmente para a inclusão na tarifa social das famílias com perfil de baixa renda.

Além disso, haverá sorteio de brindes, com bilhete para participar distribuído na quinta-feira, 11, na tenda que será instalada no Largo São Gonçalo, Centro Histórico de Penedo.

A Secretária de Assistência Social, Ana Teresa Lopes, informa que também haverá brincadeiras para a criançada, shows artísticos e atendimento no Expresso Saúde.