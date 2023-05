Astro do Masterchef, Jock Zonfrillo é encontrado morto em hotel em Melbourne

Jock Zonfrillo, estrela de ‘Masterchef’, foi encontrado morto em um hotel de Melbourne nas primeiras horas da manhã. O famoso chef tinha 46 anos e a causa de sua morte ainda está sob investigação.

A polícia foi a um hotel na Lygon Street, em Melbourne, famosa por seus restaurantes e bares, para fazer uma verificação de bem-estar antes de fazer a descoberta.

O porta-voz da polícia de Melbourne detalha o que aconteceu. “A polícia compareceu a um endereço na Lygon Street para uma verificação do bem-estar e localizou um homem morto por volta das 02:00 do dia 1º de maio. A morte do homem de 46 anos não está sendo tratada como suspeita.”

Somando-se a tudo isso, estava a declaração oficial de Atletafamília de. “Completamente com o coração partido e sem saber como seremos capazes de seguir em frente na vida sem ele, estamos arrasados ​​em compartilhar que Jock faleceu ontem”, explicaram.

Eles acrescentaram sobre o assunto. “Tantas palavras podem descrevê-lo, tantas histórias podem ser contadas, mas neste momento estamos muito sobrecarregados para colocá-las em palavras.”