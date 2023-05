Atacadão Está Oferecendo Vagas de Emprego em Todo o Brasil

O Atacadão, rede brasileira de supermercados atacado-varejista, pertencente ao grupo Carrefour, está procurando novos funcionários no país. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, veja a lista de oportunidades disponíveis:

Auxiliar de Recursos Humanos – Alvorada – RS – Recursos Humanos;

Auxiliar de Recursos Humanos – Sapiranga – RS – Recursos Humanos;

Auxiliar de Manutenção – Gravataí – RS – Manutenção em Geral;

Técnico de Manutenção – Alvorada – RS – Manutenção em Geral;

Técnico de Manutenção – Gravataí – RS – Manutenção em Geral;

Líder de Frios – Alvorada – RS – Lojas / Shopping;

Operador de Caixa – Alvorada – RS -Lojas / Shopping;

Fiscal de Prevenção e Perdas – Alvorada – RS – Lojas / Shopping;

Operador de Caixa – Sinop – MT – Lojas / Shopping;

Operador de Caixa – Chapada dos Guimarães – MT – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Armazém – Maringá – PR – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Cozinheiro – Balneário Camboriú – SC – Cozinha;

Auxiliar de Manutenção – Balneário Camboriú – SC – Manutenção em Geral;

Auxiliar de Armazém – Balneário Camboriú – SC – Venda Externa.

Mais sobre o Atacadão

Sobre o Atacadão, é necessário ressaltar que, maior atacadista brasileiro em número de lojas, o Atacadão está presente em mais de 200 cidades espalhadas por todos os estados do Brasil.

Com uma história de 60 anos e mais de 70 mil colaboradores, a empresa tem atualmente mais de 300 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais.

Por fim, também atua no e-commerce, integrando o canal de vendas online do próprio Atacadão com uma robusta operação de marketplace, com mais de 300 vendedores parceiros de atacado.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas já foi detalhada, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

