Atenção: Alerta Geral para Brasileiros que Tomam Empréstimos Hoje (27/05)

Recentemente, a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) fez um importante alerta para as pessoas que tomam empréstimo. O objetivo foi informar os consumidores sobre um novo golpe que está sendo aplicado em sites falsos, o golpe do falso empréstimo.

A entidade afirma que não oferece empréstimo e não realiza nenhum tipo de cobrança de parcelas, adiantamentos ou mesmo informe de impostos. Assim, qualquer abordagem desse tipo é uma tentativa de golpe.

“Não há nenhum empréstimo que a pessoa tenha que realizar, qualquer tipo de pagamento antecipado, seja de impostos, de preenchimento de cadastro ou de supostos adiantamentos de parcelas. Esse tipo de abordagem é golpe. Em todas as operações de crédito regulares, o cliente recebe o dinheiro e não precisa pagar nada para isso”, disse Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.

Como funciona o golpe do falso empréstimo?

Para aplicar o golpe do falso empréstimo, os criminosos criam páginas fictícias na internet. Assim, se passam por falsas instituições financeiras, a fim de ofertar empréstimos com excelentes condições.

Em sua abordagem, os golpistas asseguram uma rápida liberação do crédito com condições vantajosas. No entanto, condicionam o empréstimo ao pagamento adiantado de taxas e impostos, alegando ser uma prática comum entre as instituições financeiras.

As pessoas que estão negativadas pela Serasa são os principais alvos dos criminosos. Assim, ao realizar o cadastro no site, a vítima assina o contrato de adesão do crédito. No entanto, não observa que existem cláusulas de pagamento de multa caso desista da operação.

Por fim, os criminosos afirmam que o dinheiro só ficará disponível para o cliente após o pagamento das supostas taxas e impostos de forma antecipada.



Além disso, caso a vítima tente desistir da solicitação, os golpistas podem cometer ameaças, informando que o nome do consumidor será enviado para os órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa.

A Febraban ressalta que não entra em contato por meio de redes sociais, telefone, WhatsApp ou mesmo cartas. Por isso, é importante estar atento para não cair no golpe.

Como evitar cair no golpe?

Geralmente, quando uma pessoa está precisando de recursos financeiros de forma urgente, procura as melhores condições para conseguir sair do sufoco. Assim, se torna a melhor vítima para os criminosos, pois não se atenta para detalhes que indicam que se trata de um golpe.

Por isso, a Febraban ressalta a importância de se prevenir para não cair no golpe do falso empréstimo. Adriano Volpini alerta os consumidores para sempre pesquisarem se a instituição financeira está autorizada pelo Banco Central para oferecer empréstimo.

Além disso, uma dica de ouro é sempre ler os contratos antes de assinar. Essa dica vale não apenas para empréstimos, mas para todo documento que necessite de uma assinatura.

Isso porque, ao assinar um documento, o consumidor está afirmando que concorda com todas as cláusulas presentes. Por isso, é de extrema importância ler todas as cláusulas antes de assinar e tirar todas as dúvidas, caso elas surjam.

Por fim, sempre desconfie da solicitação de depósitos, pagamentos ou transferências como condição para recebimento de empréstimos. Nenhuma instituição financeira realiza esse tipo de solicitação para disponibilizar crédito aos seus clientes.