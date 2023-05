ATENÇÃO: Alerta Geral para os Usuários do PIX no Brasil Emitido – Saiba o que Fazer!

O PIX é uma ferramenta de pagamento instantâneo bastante utilizada pelos brasileiros. Todavia, com tamanho sucesso, na utilização da tecnologia, é comum que as pessoas que o utilizam acabam caindo em vários tipos de golpes de criminosos que se aproveitam de suas facilidades para enganar as suas vítimas.

É preciso se precaver para não cair em golpes e fraudes envolvendo o PIX. Como é uma ferramenta bastante popular, pessoas má intencionadas acabam tendo inúmeras oportunidades para as suas ações criminosas. Os usuários utilizam o sistema devido a sua facilidade e agilidade, mas devem ter um certo cuidado.

Como o crescimento exponencial dos golpes envolvendo o PIX, as empresas e instituições financeiras têm buscado meios de se proteger. O Serasa, por exemplo, anunciou recentemente uma nova fraude na praça, que tem feito vítimas em todo o país. Por essa razão, é importante se prevenir, evitando cair em armadilhas.

Analogamente, os cidadãos brasileiros têm tido um grande prejuízo com esses golpes. Os fraudadores têm se aproveitado do serviço de transferência financeira PIX para lesar seus usuários. De acordo com a organização FICO, cerca de 22% de toda a população do país já caiu em um golpe envolvendo o sistema de pagamento.

Vítimas de golpes do PIX

O levantamento da FICO também apontou que 65% dos entrevistados conhecem alguém que já caiu em algum golpe envolvendo o PIX e tiveram um grande prejuízo financeiro. O Serasa, com o objetivo de combater essas ações criminosas, fez uma lista dos crimes virtuais mais populares. Há um golpe que tem assustado bastante.

É o golpe do cadastro do PIX, no qual o usuário recebe uma comunicação de um suposto banco, no qual solicita a ele a inscrição de uma chave do sistema de pagamentos eletrônico em um link. O Serasa também divulgou outros tipos de fraudes como o recibo do PIX falso, PIX errado e PIX agendado.

Entre os golpes listados pela empresa de análise de crédito, o que merece destaque é o golpe do robô do PIX, no qual os criminosos utilizam redes sociais famosas como o Instagram, por exemplo. Os usuários pensam que estão entrando em uma liquidação e que necessitam fazer uma pequena transferência financeira.

Desse modo, os criminosos afirmam que o usuário irá receber muito mais do que ele investiu no primeiro momento. No entanto, a promessa não se cumpre e ele se vê como mais uma vítima de um golpe envolvendo a forma de pagamento instantâneo. O estudo aponta que os bancos devem educar melhor seus clientes.

Pesquisa do FICO

De acordo com o levantamento do FICO, 79% das pessoas entrevistadas dizem que as instituições financeiras que trabalham com o PIX deveriam estabelecer programas de descoberta de fraudes e golpes mais precisos, com o intuito de combater esses criminosos e reduzir assim, exponencialmente, o número de vítimas.

Uma das questões levantadas pelos 62% dos entrevistados da pesquisa tem relação com o fato de que os bancos não avisam seus usuários da detecção de possíveis ameaças potenciais. O fato é que é preciso que as instituições financeiras criem sistemas poderosos de proteção que garantam a segurança das transações.

Como evitar os golpes do PIX

Os usuários do PIX devem ficar atentos a algumas questões para se proteger de golpes e fraudes envolvendo o sistema de transferência financeira. O ideal é nunca utilizar a rede Wi-Fi pública para transações. Além disso, deve-se tomar um certo cuidado ao receber em seu e-mail links suspeitos e nunca informar suas senhas.



Você também pode gostar:

Em síntese, se ao receber um telefonema de alguém se passando por uma instituição financeira, não se deve informar dados sigilosos, pois pode ser um golpe. No uso de redes sociais como o WhatsApp, por exemplo, deve-se desconfiar de pedidos de dinheiro. Caso for um amigo ou parente, é preciso ligar e confirmar.

Antes de fazer um PIX é conveniente confirmar as informações do destinatário. Em muitos casos, os criminosos se passam por conhecidos e pedem uma transferência financeira. Portanto, o usuário deve conferir todos os dados sobre o pagamento a ser feito, antes de confirmar a operação eletrônica.

Em conclusão, é preciso tomar cuidado com QR Code falsos. Eles tornam a transferência mais ágil, mas podem abrir uma brecha para as ações dos golpistas. É preciso verificar o valor da transação no QR Code e na conta de destino. Dessa forma os valores transferidos não são enviados para criminosos.