Atenção: Novo Alerta para Beneficiários do BPC – 03/05 – Fique Atento!

Os titulares do BPC (Benefício de Prestação Continuada) podem ter o pagamento mensal ameaçado e perder o benefício de vez. Por isso, é importante ficar atento a todas as regras do programa.

O risco se dá pela falta do cumprimento de uma das regras mais importantes do benefício, que é a atualização do Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).

O CadÚnico é a base de dados que o Governo Federal utiliza para realizar a distribuição dos benefícios sociais entre os brasileiros. Assim, ele deve ser atualizado periodicamente para não comprometer os pagamentos.

Como evitar a perda do BPC?

O BPC é um benefício social destinado para idosos e pessoas com deficiência que se enquadram no grupo de baixa renda. A porta de entrada para fazer parte do programa é a inscrição no CadÚnico, que deve ser atualizada periodicamente.

Mas, ao ingressar no programa, muitas pessoas esquecem desse detalhe que pode ocasionar a perda do benefício. Assim, para garantir a continuidade dos pagamentos, os beneficiários precisam atualizar seu cadastro de acordo com dois requisitos:

Atualização a cada 2 anos;

Sempre que houver a mudança de alguma informação familiar, como mudança de endereço, alteração na renda, telefone, inclusão ou exclusão de novos membros familiares, entre outras informações.

Através do BPC, idosos e pessoas com deficiência que não possuem meios de subsistência podem garantir o recebimento de um salário mínimo mensal. Os pagamentos são realizados pelo INSS, apesar do benefício não ser de caráter previdenciário.

Como atualizar o CadÚnico?

A atualização do CadÚnico tem o objetivo de revisar todas as informações cadastrais das famílias, como renda, composição familiar, endereço, entre outros. Assim, os beneficiários do BPC devem realizar o procedimento a cada 2 anos para garantir a continuidade dos pagamentos.

Não realizar a atualização pode ocasionar a suspensão e até mesmo o cancelamento do benefício. Isso porque, segundo o Ministério da Cidadania, a falta de atualização sugere que a família não necessita mais do benefício e que não se enquadra mais no grupo de vulnerabilidade social.

Para atualizar o cadastro, os beneficiários devem se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) do seu município com os documentos necessários. É importante destacar que os documentos podem variar de acordo com a necessidade de cada família e das exigências do município.

No entanto, confira a seguir uma lista com os documentos mais utilizados para atualizar o BPC:

Documentos pessoais de todos os membros da família;

Comprovante de residência atualizado;

Comprovante de renda de todos os membros da família;

Comprovante de despesas;

Cartão de vacinação para crianças de até 7 anos;

Comprovante de matrícula e frequência escolar para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos;

Laudo médico ou atestado médico para pessoas com deficiência.



Benefícios do CadÚnico

Além do BPC, a inscrição no CadÚnico também pode abrir portas para vários outros benefícios sociais do Governo Federal. A seguir, confira a lista dos programas disponíveis por meio do cadastro:

Bolsa Família ;

; Vale-Gás;

Id Jovem;

Carteira do Idoso;

Isenção de Taxas em Concursos Públicos;

Minha casa, Minha Vida;

Aposentadoria para pessoa de baixa renda;

Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental;

Carta Social;

Fomento – Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Passe Livre para pessoas com deficiência;

PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;

Programa Brasil Carinhoso;

Programa de Cisternas;

Pro Jovem Adolescente;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Telefone Popular.

Por fim, é importante lembrar que apenas o cadastro no CadÚnico não garante o ingresso nos programas. Sendo assim, para participar dos benefícios, o cidadão precisa se enquadrar nas regras de cada um deles.