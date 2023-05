Atenção: Última Chamada para o Empréstimo Consignado – 10 de Maio

Infelizmente, o número de golpes envolvendo empréstimo online está crescendo a cada dia. É comum vermos noticiados os prejuízos que pensionistas, aposentados, bem como servidores públicos têm, especialmente quando contratam um empréstimo consignado.

A simulação de empréstimo sempre é feita nos momentos de maior necessidade do indivíduo. Geralmente, quando se está desesperado tentando encontrar meios de saldar uma dívida.

Assim, quem pede o dinheiro emprestado, tem objetivos bem determinados, esperando, dessa forma, que tudo dê certo. Por conta de vários fatores, entre eles a vulnerabilidade, é preciso se manter ainda mais atento.

Como funciona o empréstimo consignado

O empréstimo consignado é o tipo de produto financeiro onde o cidadão solicita determinado valor à financeira, passando a ter a quantia das parcelas cobrada diretamente em seu salário. Isso significa que o empréstimo se direciona para trabalhadores que tenham carteira assinada, servidores públicos, pensionistas ou aposentados.

Quem busca alternativas que ofereçam boas condições de juros, deve considerar essa modalidade. As taxas são reduzidas, se comparadas com as de um empréstimo convencional, pois as instituições financeiras assumem riscos menores. Isso porque se as parcelas são descontadas dos salários, a chance de inadimplência é bem pequena.

Entretanto, existe uma diferença entre os indivíduos que trabalham com carteira assinada, fazendo com que eles não tenham as mesmas condições dos outros públicos. O motivo? Eles podem ser demitidos a qualquer instante. Assim, as melhores taxas são, geralmente, praticadas para os pensionistas, funcionários públicos e aposentados.

Quais as vantagens desse tipo de crédito

Como todo produto financeiro, existem os prós que se destacam mais do que os outros em se tratando de um empréstimo consignado, ainda mais se for empréstimo online. Entre eles, estão:

Taxas de juros mais vantajosas – Com o percentual de juros inferior ao praticado nos demais produtos e serviços financeiros, o consignado é uma ferramenta útil nas situações emergenciais. Bons exemplos são consultas médicas, consertos domésticos inadiáveis, entre outras coisas;

Facilidade na contratação – Como as financeiras têm garantia no empréstimo consignado, há menos burocracia na contratar, bem como na liberação da quantia solicitada. Mas, a recomendação é que o montante das dívidas, incluindo essa, não ultrapassem 20% da renda do contratante;

Prazos estendidos – As financeiras oferecem prazos mais longos para pagar nessa modalidade. Em determinados casos, é oferecido na quitação da dívida o prazo máximo de 120 meses.

Golpe do empréstimo consignado: entenda como funciona

Um golpe do empréstimo é a prática criminosa que ameaça a renda dos pensionistas, aposentados e demais que buscam essa linha de crédito. Essa espécie de golpe comumente se inicia logo quando o interessado faz pesquisas na Internet, buscando por uma simulação de empréstimo.

Assim, é comum ver a ação dos estelionatários em sites e aplicativos de empresas fantasmas, pois os golpistas se mostram extremamente perspicazes. Eles conseguem enganar um indivíduo apenas “passando a lábia”.



Como usam canais bem parecidos com os oficiais das instituições financeiras, é preciso prestar bastante atenção nos detalhes a fim de evitar cair no golpe do empréstimo. Dessa forma, alguns detalhes podem fazer toda a diferença. Veja mais:

Negociações através do Telegram ou WhatsApp – A recomendação é nunca fazer negociações por meio desses aplicativos. As financeiras geralmente possuem outros tipos de canais para efetuar todo o processo que vai da solicitação até a conclusão da proposta;

Ofertas extremamente vantajosas – Um empréstimo online seguro pode ser vantajoso, e deve, mas propostas mirabolantes são passíveis de desconfiança. Os golpistas, obviamente, oferecerão inúmeros benefícios, facilidades e demais atrativos para chamar a atenção. O consignado realmente tem mais vantagens em relação às outras linhas de crédito, entretanto, não quer dizer que isenta os clientes de análises ou de solicitações de documentos;

Pagamentos antecipados – Evidência claras de golpe do empréstimo são os pagamentos antecipados justificando “depósitos de segurança”. Entretanto, nenhuma instituição financeira séria, exige antecipação de pagamento para liberar empréstimos.

Quais cuidados tomar

Contratar um empréstimo online seguro é realmente uma solução eficaz para quitar débitos urgentes. Contudo, é preciso ter alguns cuidados na hora da contratação. Isso porque o sonho pode se transformar em pesadelo.

Abaixo temos quatro recomendações que podem ser úteis, evitando, assim, surpresas desagradáveis. Veja:

Planeje antes da contratação do empréstimo consignado – Avaliar os prós e contras do produto financeiro, se ele realmente é necessário ou se causará impacto, pode evitar vulnerabilidade. Pedir “dinheiro emprestado” no momento de desespero pode ser crucial para se fazer maus negócios;

Faça simulação de empréstimo, comparando as taxas – Mesmo tendo taxas mais baixas, as financeiras não cobram percentuais fixos. Portanto, deve-se pesquisar pela empresa que oferece maiores vantagens e custo-benefício;

Contrate somente instituições financeiras idôneas – Em situações de vulnerabilidade, é comum assinar contratos sem ler todas as cláusulas ou até mesmo sem pesquisar a idoneidade da empresa contratada. Certifique-se da credibilidade da organização da empresa no mercado, da sua idoneidade a fim de não contratar um produto sem os requisitos necessários para ser seguro.