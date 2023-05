Atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas de Penedo será suspenso por dez dias

Assessoria SEMS Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) informa que os serviços ofertados à população no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) estarão suspenesos por dez dias, até 23 de maio.

O motivo é a demolição do CAIC, como era conhecida a antiga Escola Estadual Professora Ruth Mendonça, a partir deste sábado (13), primeira etapa da obra de construção da nova Escola Municipal Santa Luzia.

Considerando que o CEO funciona em setor anexo ao CAIC, área que será preservada, será preciso suspender o atendimento devido à poeira e questões de segurança, transtornos próprios da demolição.

“O fechamento será devido a limpeza que precisará ser feita porque vai espalhar muita poeira e detritos. A parte onde o CEO está localizado não será afetada pela demolição e o atendimento vai continuar lá”, afirma a Secretária Municipal de Saúde, Wannina Mendonça.

Os pacientes com atendimento agendado para o período de suspensão dos serviços do CEO devem procurar o setor a partir do dia 23 para a remarcação da consulta.