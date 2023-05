Atento oferece mais de 80 oportunidades de emprego em todo o Brasil

A Atento, referência em serviços de relacionamento com o cliente, tem mais de 89 vagas de emprego abertas pelo Brasil. A empresa incentiva um ambiente de trabalho agradável, diversificado e respeitoso em todos os setores. Para conferir mais informações e os cargos disponíveis para candidatura, continue lendo.

Atento divulga a contratação de novas pessoas para a sua equipe

A empresa acolhe pessoas que estão em busca do primeiro emprego, bem como aqueles que possuem experiência em diferentes níveis. As oportunidades estão abertas para indivíduos independente de raça, gênero, cor, orientação sexual, idade, religião ou deficiência.

A Atento é uma das maiores empresas fornecedoras de serviços no setor de relacionamento com o cliente. A companhia está presente em 14 países, oferecendo um amplo portfólio para seus clientes, principalmente empresas de nível multinacional, líderes dos setores de finanças, telecomunicações e tecnologia.

Nesta data, novos cargos podem ser preenchidos nessa renomada empresa. Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis.

Analista de Crédito Imobiliário Sr – Taboão da Serra;







Agente Negociador de Cobrança – São Paulo;







Banco de Oportunidades Pessoas com Deficiência – Belo Horizonte;







Banco de Oportunidades Pessoas Reabilitadas – São Paulo;







Especialista Relacionamento com o Cliente – São Paulo;







Assistente Suporte de Atendimento – São Paulo;







Assistente Service Desk – São Paulo;







Analista Operacional – Taboão da Serra;







Especialista de Atendimento Financeiro – São Paulo;







Especialista Consultivo – São Paulo.

Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Como se candidatar

Para ocupar um dos cargos oferecidos pela empresa Atento, os indivíduos devem preencher atentamente sua inscrição acessando a página 123empregos. O interessado pode se cadastrar em quantas vagas achar necessário.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.