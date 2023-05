Atirador ativo relatado em Allen Premium Outlets no Texas

A polícia disse no sábado que está respondendo a relatos de alguém abrindo fogo no Allen Premium Outlets e está alertando o público para ficar longe desta área… já que a situação é instável. Os socorristas podem ser vistos correndo para o local e evacuando os clientes.

Um vídeo em particular – que é incrivelmente gráfico – está circulando e parece mostrar imagens tiradas de um helicóptero de notícias que está no local – que parece mostrar uma série de corpos cobertos por lonas no chão … com sangue escorrendo.