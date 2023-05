Atirador do Allen Texas Mall tinha suástica, tatuagens da SS e alfinete de direita no colete

O suspeito do tiroteio mortal em um shopping do Texas não manteve suas crenças odiosas em segredo … tatuando a suástica nazista em seu corpo e espalhando mensagens doentias em uma plataforma de mídia social russa.

Maurício Garciao atirador acusado de atirar em 8 pessoas e ferir outras no sábado em um shopping ao ar livre, tinha uma grande suástica tatuada no peito … além de uma tatuagem “SS” no braço.