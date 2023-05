Atirador em massa do Texas levado sob custódia após matar 5 vizinhos em estilo de execução

O homem acusado de atirar em cinco de seus vizinhos “estilo execução” no Texas foi preso após uma caçada em todo o país.

O suposto ataque violento de Oropeza matou 5 pessoas na casa ao lado da sua… incluindo uma criança de 8 anos. Os policiais dizem que ele estava embriagado com álcool e/ou drogas e usou um rifle estilo AR-15 nos assassinatos.

A polícia diz que Oropeza estava atirando com seu rifle em seu quintal na noite de sexta-feira, quando seus vizinhos foram até a cerca que dividia suas propriedades e pediram que ele parasse de atirar porque seu bebê estava tentando dormir.

Os policiais dizem que Oropez ficou irritado, dizendo aos vizinhos … “Farei o que quiser no meu jardim”. A polícia diz que ele então marchou até a casa do vizinho, entrou e começou a atirar.

Havia pelo menos 10 pessoas dentro da casa quando Oropeza abriu fogo, disse a polícia, e a maioria foi morta à queima-roupa e do pescoço para cima.

Oropeza teria sido flagrado por uma câmera de campainha Ring entrando em casa … e 3 crianças foram descobertas sem ferimentos físicos dentro de casa. Eles foram encontrados encharcados de sangue no que certamente seria uma experiência traumática. As mulheres que foram mortas estavam usando seus corpos para proteger as crianças.