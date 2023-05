Ativar Assurance Wireless My Account Login em assurancewireless.com (2023)

Existe um provedor popular de serviço gratuito de telefonia celular do governo chamado Assurance Wireless. Ela oferece serviços de telefonia celular para famílias de baixa renda em todo o país como uma subsidiária da Virgin Mobile. Neste artigo, discutiremos o processo de ativação de login da Minha conta do Assurance Wireless, o Login de registro de VM sem fio do Assurancee como começar a ativar o assurancewireless.com no seu telefone.

O que é garantia sem fio?

Com a Assurance Wireless, famílias de baixa renda qualificadas em vários estados do país podem receber serviços gratuitos de telefonia celular. É uma subsidiária da Virgin Mobile que opera sob o Fundo de Serviço Universal da FCC (USF) no programa Lifeline Assistance.

O objetivo é ajudar as famílias de baixa renda a permanecerem conectadas com seus familiares, serviços de emergência e possíveis empregadores. Ele oferece telefones celulares gratuitos, minutos mensais gratuitos e mensagens de texto gratuitas para residências qualificadas. Além disso, o programa oferece recursos como correio de voz, chamada em espera e identificador de chamadas.

Como começar com Assurancewireless.com A ativar telefone

Para Assurwireless.com ativar telefonee para trabalhar para você, você deve atender aos requisitos de elegibilidade. Suponha que você viva em um dos estados que oferecem o programa. Nesse caso, se sua renda for igual ou inferior a 135% das Diretrizes Federais de Pobreza ou se você for participante de um programa qualificado, como Medicaid, Food Stamps (SNAP), Supplemental Security Income (SSI), Public Housing Assistance ( Seção 8), ou Pensão de Veteranos e Benefício de Sobrevivência, você pode se qualificar.

Visite o site da empresa ou ligue para o número de atendimento ao cliente se você atender aos critérios de qualificação para o Assurance Wireless. Para provar sua elegibilidade, você precisará de uma declaração de imposto de renda ou de uma carta de agência governamental mostrando que participa de um programa de qualificação.

Depois de confirmar sua elegibilidade, você receberá um telefone celular gratuito da Assurance Wireless. Uma ampla seleção de telefones celulares e smartphones básicos está disponível para atender às suas necessidades. Além disso, você poderá adquirir serviços adicionais se precisar deles, bem como receber minutos mensais gratuitos e mensagens de texto.

Assurance Wireless Minha conta Ativar login em assurancewireless.com



Faça login na sua Assurance Wireless My Account para ativar seu telefone celular gratuito, caso já o tenha recebido. Sua conta pode ser gerenciada por meio do portal Minha conta, onde você pode adicionar serviços adicionais e acompanhar seu uso mensal.

Siga estas etapas para ativar seu celular Assurance Wireless:

Vá para assurancewireless.com ative o telefone para saber mais sobre o Assurance Wireless Na página inicial, clique no botão “Minha conta” botão no canto superior direito. Em seguida, digite seu número de telefone Assurance Wireless e seu número de CPF. Para fazer login, clique no botão “Entrar” botão. O próximo passo é criar um perfil para sua Minha conta.

Assim que você criar seu perfil em Minha conta, siga as instruções fornecidas para ativar seu telefone celular. Você também pode precisar fornecer informações adicionais, como sua data de nascimento, endereço de cobrança e endereço de e-mail.

Login de registro de VM sem fio de garantia 2023

Por meio do programa Assurance Wireless VM Enrollment, você também pode assinar serviços de correio de voz em seu telefone celular Assurance Wireless. Os chamadores podem deixar uma mensagem se você não estiver disponível, que você pode ouvir sempre que quiser.

Siga estas etapas para se inscrever no Assurance Wireless VM Enrollment:

Vá para assurancewireless.com ative o telefone para saber mais sobre o Assurance Wireless No canto superior direito da página inicial, clique em “Minha conta.“ Em seguida, digite seu número de telefone Assurance Wireless e seu número de CPF. Para fazer login, clique no botão “Entrar” botão. Clique no “Adicionar/alterar serviços” na página inicial de Minha conta. Inscreva-se selecionando a opção “Correio de voz” opção e seguindo as instruções.

Ao discar seu número de telefone Assurance Wireless, você pode acessar suas mensagens de correio de voz depois de se inscrever no VM Enrollment.

Serviço de Atendimento ao Cliente da Assurance Wireless

Você pode entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente da Assurance Wireless se tiver dúvidas ou problemas relacionados ao seu telefone celular ou conta. Vários canais de atendimento estão disponíveis para os clientes, incluindo telefone, e-mail e chat online.

No site da Assurance Wireless, clique em “Contact Us” para entrar em contato com o atendimento ao cliente. Isso o levará a uma página que contém os números de atendimento ao cliente, endereços de e-mail e recursos de bate-papo online.

Além disso, a Assurance Wireless oferece respostas para perguntas frequentes (FAQs) em seu site, que explicam seus serviços e requisitos de elegibilidade.

Da mesa do autor | AssuranceWireless.com

Residências de baixa renda podem receber um telefone celular gratuito, minutos mensais gratuitos e mensagens de texto gratuitas por meio da Assurance Wireless, uma das operadoras de telefonia celular governamentais mais populares. Com o Assurance Wireless, você precisa atender aos critérios de elegibilidade, inscrever-se e receber seu telefone celular gratuito.

Você pode ativar seu novo celular Assurance Wireless fazendo login no portal My Account e seguindo as instruções fornecidas. Você também pode se inscrever em serviços de correio de voz como parte do programa Assurance Wireless VM Enrollment.

Com o Assurance Wireless, os clientes podem entrar em contato com os representantes de atendimento ao cliente por telefone, e-mail ou chat online. Em seu site, você pode encontrar respostas para perguntas comuns na seção de perguntas frequentes. Então, isso é tudo o que temos para você em assurancewireless.com ativar telefone. Voltaremos com alguns outros guias mais recentes; até lá, você pode conferir os outros artigos que temos em nosso site.

LEIA TAMBÉM: