Ative o Crackle.com na Apple TV, Smart TV, FireTV, PS, Samsung, Vizio TV

Os serviços de streaming de corte de cabos mudaram completamente a maneira como assistimos a programas e filmes. Além disso, com o aumento do conteúdo sob demanda, a popularidade das Smart TVs disparou. Um desses serviços de streaming que ganhou enorme popularidade nos últimos anos é o Crackle. Se você possui um dispositivo de smart TV e está pensando em como www.crackle.com ativar o Crackle nele, você veio ao lugar certo.

Ativar o Crackle na sua Smart TV às vezes pode ser intimidante com base na sua experiência com o manuseio de dispositivos inteligentes. No entanto, depois de ler nosso guia, você poderá ativá-lo facilmente simplesmente acessando www.crackle.com ativar. Vamos começar.

Por que o Sony Crackle é tão popular?

O Crackle é extremamente popular devido ao tipo de programas e filmes que oferece. Curiosamente, os programas e filmes disponíveis no Crackle não estão disponíveis em nenhum outro lugar. Isso os torna meio exclusivos. Portanto, você terá que ativar o Crackle para visualizá-los e apreciá-los.

O Crackle tem uma vasta biblioteca de filmes e programas exclusivos, mas de alguma forma antigos. Depois disso, o maior benefício do Crackle é que ele é totalmente gratuito. Os usuários só precisam ter um dispositivo inteligente e uma conexão de internet estável para transmitir conteúdo.

Por fim, o principal motivo de tornar o Crackle tão popular é que, embora seja um serviço de streaming gratuito, ele possui seu conjunto original de programas e filmes, assim como você viu com Amazon Prime Originals e Netflix Originals. Em suma, o Crackle é um excelente meio de entretenimento. Agora, sem perder mais tempo, vamos começar o processo de ativação.

Como faço para ativar meu dispositivo Smart TV?

Olhando para a popularidade do Crackle, é compreensível porque todos desejam ativar o Crackle em seus dispositivos de smart TV. No entanto, por mais simples que pareça, não é tão fácil ativar o Crackle em seus dispositivos inteligentes. No entanto, a ativação do crackle.com pode ser muito simples se você seguir este guia com cuidado.

Como resultado, aqui vamos ativar o Crackle em todos os dispositivos inteligentes que você possui, começando pela Apple até o Vizio.

Como se inscrever no Crackle?

Antes de começar a ativar o Crackle em seus dispositivos inteligentes, é importante que você se registre e se inscreva no Crackle primeiro. Isso fará com que www.crackle.com ative o Crackle de maneira muito simples. Se você não fizer isso, a ativação do Crackle pode demorar muito mais por causa do login e tudo. Aqui estão os passos para se inscrever no Crackle:

Acesse www.crackle.com no seu PC (de preferência). Agora, clique em Criar conta no canto superior direito. Agora insira seus detalhes, como nome, ID de e-mail e idade. Certifique-se de que sua idade seja maior de 18 anos, mesmo que não seja, caso contrário, você não poderá transmitir conteúdo classificado como A. Depois de criar sua conta, abra seu e-mail e clique no link Ativação para concluir a ativação da conta.

Este é o processo final e você não precisa pagar nada porque o uso do Crackle é totalmente gratuito, considerando que você vive em um estado utilizável.

A ativação do www.crackle.com está funcionando?

No momento da redação deste artigo, o Crackle alterou seu URL de ativação. Como resultado, se você for para ativar www.crackle.com, você não verá nada além de uma página de erro 404. Além disso, antes de alterar o URL para ativar a TV, costumava ser join.crackle.com.

Parece que eles fecharam isso também. No entanto, a partir de agora, o URL oficial do Crackle para ativação é www.crackle.com/tv. Ao instalar o aplicativo Crackle em qualquer dispositivo, você pode acessar o site mencionado acima para ativar o Crackle em seu dispositivo inteligente inserindo o código.

Como ativar o Crackle na Apple TV em crackle.com

Depois de se inscrever no Crackle, você pode começar a ativar o Crackle em qualquer um dos seus dispositivos. Para começar, se você estiver usando o Apple TV como seu driver de TV diário, pode estar tendo problemas para ativar o Crackle no seu dispositivo. No entanto, aqui estão os passos para ativar o Crackle:

Na sua Apple TV, abra a AppStore. Procure Crack. Ao encontrá-lo, clique nele e instale-o. Feito isso, abra o aplicativo na sua Apple TV. Você verá um código de 6 dígitos. Agora, abra o navegador do seu PC novamente e vá para www.crackle.com/tv. Certifique-se de que você já está conectado e digite o código de 6 dígitos conforme mostrado na sua Apple TV.

Assim que você digitar o código, o Crackle estará ativado e pronto para assistir na sua Apple TV.

Ative o código Crackle.com na Android Smart TV

Continuando nosso guia de ativação do crackle.com, se você possui uma smart TV Android, já está no caminho certo. Isso ocorre porque usar o Crackle no Android não é apenas simples, mas também oferece a melhor experiência do usuário devido à facilidade de uso. Aqui estão os passos para ativar o Crackle na Android TV:

Ligue sua Android TV e abra a PlayStore. Agora, usando a barra de pesquisa, procure por Crackle. Uma vez encontrado, faça o download e instale-o. Uma vez instalado, abra o aplicativo e aguarde alguns minutos. Você verá um código de 6 dígitos na tela. Abra o navegador do seu PC novamente e vá para www.crackle.com/tv. Verifique se você já está conectado e digite o código de 6 dígitos mostrado na sua Apple TV. Sua Android TV agora será vinculada ao Crackle e será ativada.

Uma vez feito isso, você está pronto para assistir ao conteúdo do Crackle na sua Android TV.

Como ativar o Crackle no Amazon Fire TV

A seguir, em nosso guia de ativação do crackle.com, está o Amazon Fire TV. Usar o Amazon Fire TV ou o Fire TV Stick às vezes pode ser doloroso. No entanto, como o Firestick é um fork da Android TV, as coisas não devem ser tão difíceis e diferentes de uma Android TV. Com isso dito, aqui estão as etapas para ativar o Crackle no Amazon Fire TV:

Ligue sua Amazon Fire TV. Não há PlayStore ou AppStore. Você só precisa clicar no botão de pesquisa usando o controle remoto e digitar Crackle. Você também pode falar em voz alta usando o Alexa. Baixe. Feito isso, abra-o e você verá um código de 6 dígitos. Agora, no seu PC ou telefone, abra o navegador da Web e acesse www.crackle.com/tv. Digite o código conforme mostrado na tela da sua TV e seu trabalho está feito.

Agora o Crackle será ativado no seu Amazon Fire TV e você estará pronto para transmitir conteúdo nele.

Ative o Crackle na Samsung Smart TV

Se você possui uma Samsung Smart TV, as coisas podem ser um pouco diferentes por causa do peculiar sistema operacional Tizen. No entanto, as TVs Samsung mais recentes são muito melhores com o Crackle e sua experiência geral do usuário. No entanto, aqui estão as etapas para ativar o Crackle na sua Samsung Smart TV:

Ligue a TV e vá para Loja. Procure Crack. Na Samsung Store, existem muitos aplicativos chamados Crackle, mas a maioria deles são apenas aplicativos Farse. Encontre e baixe o aplicativo Crackle correto na sua TV. Abra o aplicativo e você será saudado por um código de 6 dígitos. Agora, no seu PC ou telefone, abra o navegador da Web e acesse www.crackle.com/tv. Digite o código conforme mostrado na tela da sua TV e o Crackle será ativado na sua TV Samsung.

Depois de fazer isso, sua Samsung Smart TV está pronta para transmitir conteúdo do Crackle.

Como ativar o Crackle na TV Vizio

Curiosamente, se você possui uma TV Vizio, tem muito menos trabalho a fazer do seu lado. Crackle vem pré-instalado em TVs Vizio. Como resultado, você não precisa passar pelo trabalho de baixar e instalar. Em vez disso, siga estas etapas realmente simples:

Ligue a TV e ligue o Crackle. Agora, você verá um código de 6 dígitos na tela da sua TV. Abra seu PC ou smartphone e acesse www.crackle.com/tv e digite esses 6 dígitos. Agora sua TV Vizio está pronta para transmitir conteúdo do Crackle.

Como dito anteriormente, ativar o Crackle na Vizio TV é extremamente simples e fácil.

Como ativar o Crackle.com no PlayStation – PS4, PS5

O último em nossa lista de guia de ativação do crackle.com é o lendário PlayStation. Infelizmente, apesar do Crackle ser um produto da Sony, ativar o Crackle no PlayStation pode ser complicado às vezes. Como resultado, aqui estão as etapas que você precisa seguir para ativá-lo:

Certifique-se de que seu PS4 ou PS5 esteja conectado à Internet. Agora, abra a Biblioteca e vá para o TV e vídeos aba. Pesquise por Crackle e faça o download. Uma vez baixado, abra-o e você verá um código de 6 dígitos na tela. Agora abra seu PC e vá para www.crackle.com/tv e digite esses 6 dígitos.

Agora seu PS4 ou PS5 está pronto para transmitir programas e filmes do Crackle. No entanto, recentemente não conseguimos encontrar o Crackle na loja do PS4. Parece que eles não o atualizaram porque o PS4 está chegando ao fim de sua vida útil. Se você tem um PS5, pode tentar ou um PC é sempre uma opção melhor.

Em quais dispositivos o Crackle está disponível?

A partir de agora, o Crackle está disponível em quase todos os dispositivos que você pode ver hoje. Estes incluem o seguinte:

TV Android

Apple TV

iPhones e iPads

Chromecast

tv lg

Playstation 4

Roku

TVSamsung

Vizio TV

Essa é uma lista bastante exaustiva. Se você tiver algum desses dispositivos, poderá facilmente baixar, ativar e transmitir conteúdo do Crackle.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode ativar o Crackle.com em todos os seus dispositivos inteligentes. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre como ativar o Crackle, comente abaixo.

LEIA TAMBÉM: