Ative o TBS.com no Roku, Fire TV, Apple, Android TV e Xbox (2023)

TBS.com é uma unidade da ultrapopular Warner Bros. A partir de agora, o TBS.com active é extremamente popular entre o público americano e todos parecem estar interessados ​​em ativar o TBS.com no Roku, Fire TV, Apple TV, Android TV, bem como Xbox. Portanto, os usuários desses dispositivos agora terão sorte. Neste guia, discutiremos como você pode ativar o tbs.com em todos os dispositivos disponíveis.

O que é TBS.com?

TBS.com significa Turner Broadcasting System. A partir de agora, o TBS é um dos serviços de streaming mais populares disponíveis nos EUA. Embora tenha sido lançada como uma única operadora de TV a cabo, quando Cord Cutting se tornou uma norma, a TBS mudou para streaming online simultaneamente.

A partir de agora, o TBS é um dos maiores serviços de streaming de corte de fio acessível a todos que vivem nos Estados Unidos. O melhor de tudo é que é totalmente gratuito. Tudo o que você precisa fazer é ter uma conexão de internet adequada e estável e uma TV compatível com TBS.com.

Além disso, o TBS está disponível em vários serviços de TV, incluindo Roku, Android TV, Apple TV, Fire TV e Xbox. No entanto, o TBS não é suportado por alguns outros serviços populares, como Samsung Smart TV e LG Smart TV.

Como ativar o TBS.com no dispositivo Roku?

Se você tiver um dispositivo de streaming Roku, ativar o TBS.com é um processo simples. No entanto, nem todo usuário está ciente de instalar e ativar o TBS.com no Roku por ser diferente do Android e da Apple TV. Siga estas etapas para ativar o TBS no Roku:

Ligue seu dispositivo Roku Streaming. Certifique-se de que sua TV esteja conectada à Internet. Abra o Canal Roku listar e procurar TBS. Encontre o TBS e clique em Adicionar canal. Agora, abra o canal TBS na sua TV e você verá um código de 6 dígitos. Abra o navegador do seu telefone ou PC e acesse tbs.com/activate. Selecione seu dispositivo de streaming Roku e clique em Continuar. Digite o código de 6 dígitos e clique em Enviar.

Sua TV Roku agora está pronta para transmitir conteúdo do TBS.

Como ativar o TBS.com na Android TV?

Usar uma Android TV é semelhante a usar um telefone Android. Como resultado, o processo é muito semelhante. Se você possui uma Android TV e deseja ativar o TBS.com, siga estas etapas:

Ligue sua Android TV e verifique se você está conectado à Internet. Agora, abra a PlayStore na sua Android TV. Uma vez aberto, procure por TBS. Ao encontrá-lo, abra a página do aplicativo e clique em Instalar. Depois que o aplicativo estiver instalado, abra-o. você verá um 6 dígitos código. Agora, abra o navegador do seu PC e vá para tbs.com/activate e selecione seu dispositivo como TV Android e clique em Continuar. Introduzir o 6 dígitos código e clique em Enviar.

Agora sua Android TV está pronta para transmitir conteúdo do TBS.com.

Como TBS.com na Apple TV?

Se você possui uma Apple TV, as coisas são novamente semelhantes a um dispositivo iOS. Como resultado, ativar o tbs.com na Apple TV é realmente simples se você seguir o processo com atenção. Aqui estão os passos para fazer o mesmo:

Ligue a caixa da Apple TV e verifique se ela está conectada à Internet. Abra a AppStore e procure por TBS. Quando encontrado, instale-o e abra-o. Depois de abri-lo, você verá um código de 6 dígitos. Deixe a tela como está. Agora, abra o navegador do seu PC e acesse tbs.com/activate. Selecione seu dispositivo como Apple TV e clique em Continuar. Introduzir o 6 dígitos código e clique em Enviar.

Agora sua caixa da Apple TV está pronta para transmitir conteúdo do TBS.com.

Como ativar o TBS no Xbox?

Se você estiver usando o console de jogos Xbox, pode ficar intrigado com a ativação do tbs.com. No entanto, dependendo do modelo específico do Xbox, o processo de instalação pode variar. A partir de agora, o Xbox tem muitas variantes diferentes disponíveis, como Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X e muito mais. No entanto, aqui estão as etapas para ativar o TBS no Xbox One:

Ligue o Xbox One e verifique se ele está conectado à Internet. Abra a loja e procure por TBS. Instale o aplicação TBS. Volte para a tela inicial e vá para Meus aplicativos e jogos. Inicie o TBS e você verá um código de 6 dígitos. No seu PC ou smartphone, acesse tbs.com/activate. Selecione seu dispositivo como Xbox One e clique em Continuar. Introduzir o 6 dígitos código e clique em Enviar.

Agora seu Xbox One está pronto para transmitir conteúdo do TBS.com.

Como ativar o TBS no Amazon Fire TV?

Se você estiver familiarizado com a Android TV, ficará feliz em saber que a Amazon Fire TV é na verdade uma bifurcação do sistema operacional Android. Aqui estão as etapas para ativar o TBS.com no Amazon Fire TV.

Ligue sua Fire TV e verifique se ela está conectada a uma conexão de internet estável. Agora, abra a App Store e procure por TBS. Uma vez encontrado, faça o download e instale-o. Agora, na tela inicial, abra o TBS. Você verá um código de 6 dígitos na tela da TV. Abra o navegador do seu PC ou smartphone e acesse tbs.com/activate. No menu suspenso, selecione Amazon FireTV e clique em Continuar. Na próxima página, digite o código e clique em Enviar.

Agora, seu Amazon Fire TV estará pronto para transmitir conteúdo TBS.

Quais programas estão disponíveis no TBS?

Todos os filmes e programas interessantes disponíveis no Amazon Prime Video ou no Netflix estão disponíveis para assistir gratuitamente no TBS.com. Alguns dos programas mais populares incluem Young Sheldon, 2 Broke Girls, Brooklyn 99, Family Matters, Impractical Jokers, The Cleaveland Show, Tournament of Laughs, The Big Bang Theory e muitos mais.

Além disso, os filmes incluem Pitch Perfect 2, The Meg, Knives Out, American Sniper, Fast Five, Jurassic World, Greenland, Creed II, juntamente com filmes da DC e Marvel, e muitos mais.

Portanto, se você deseja mudar para o TBS.com para aprimorar seu apetite por streaming, o TBS é uma excelente escolha.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode transmitir e ativar TBS.com no Amazon Fire TV, Roku, Apple TV, Android TV e Xbox. Esperamos que este guia o ajude a ativar o TBS.com em qualquer dispositivo que você possua. Se você ainda estiver tendo problemas, comente abaixo e tentaremos ajudá-lo.

LEIA TAMBÉM: