Ative o TLC Go no link tlc.com Digite o código Roku, Android, Apple, Fire TV

TLC.com é uma operadora americana de TV a cabo. A partir de agora, TLC pertence e é operado pela Warner Bros, mas sub-operado pela Discovery. Iniciado como um canal de aprendizado, o TLC agora está perto de exibir documentários de TV e outros tipos de programas de informação semelhantes aos disponíveis no Discovery. Mas ainda há muitos shows que são agradáveis ​​para entretenimento familiar saudável. No entanto, o principal problema reside na ativação do TLC.com em diferentes dispositivos inteligentes. Se você está passando pelo mesmo problema, este guia irá ajudá-lo.

O que é TLC.com?

TLC.com é uma rede de TV a cabo disponível apenas para os cidadãos dos EUA. Anteriormente, o TLC era conhecido como The Learning Channel. No entanto, com a transferência dos direitos de propriedade para a Warner Bros, o significado mudou um pouco ao longo dos anos.

Anteriormente, o TLC costumava apresentar programas e filmes que eram meio documentais e informativos semelhantes ao Discovery. No entanto, ao longo dos anos, o conteúdo mudou completamente. No momento, o TLC oferece um pacote de entretenimento saudável que envolve filmes e programas de suspense, comédia, romance e ação perfeitos para o público.

O que é TLC.com/activate?

TLC.com/activate é o URL para ativar o TLC em diferentes tipos de dispositivos. No entanto, com a mudança dos tempos, o URL também mudou. A partir de agora, em vez de tlc.com/activate, o URL oficial para ativar o TLC em vários dispositivos de TV é auth.tlc.com/link. O URL Tlc.com/activate não é mais útil a partir de agora, ainda é útil porque redireciona para o site oficial.

Como ativar o TLC no Android TV 2023

A Android TV é uma das TVs mais fáceis de gerenciar devido à sua semelhança com os smartphones Android. Curiosamente, se você possui uma Android TV, é provável que já saiba como instalar o aplicativo TLC. No entanto, se você não souber, as etapas fornecidas aqui o ajudarão a fazer isso. Aqui estão os passos:

Ligue sua Android TV e verifique se ela está conectada a uma conexão de internet estável. Abra a Play Store e procure por TLC. Encontre o aplicativo TLC preciso e clique em Instalar. Uma vez instalado, abra o aplicativo TLC e você verá um código de 6 dígitos. Agora, abra o navegador do seu PC e vá para auth.tlc.com/link e digite o código mostrado na sua TV. Clique em Link TV Provider.

Agora seu aplicativo TLC na Android TV está vinculado à sua conta TLC. Portanto, o tlc.com está ativado e você está pronto para transmitir conteúdo na sua Android TV.

Como TLC.com/Activate na Apple TV

Se você possui uma Apple TV, às vezes pode se sentir sobrecarregado com o menu complicado e o estilo geral.

Ligue a Apple TV e verifique se ela está conectada à Internet. Agora, abra a App Store e procure por TLC. Você encontrará muitos aplicativos, mas encontre o certo e instale-o. Uma vez instalado, abra-o e você será saudado por um código de 6 dígitos. Por fim, abra o navegador do seu PC ou smartphone e acesse auth.tlc.com/link e digite o código exibido na sua TV. Clique em Link TV Provider.

Agora sua Apple TV está pronta para transmitir conteúdo do TLC.com ativado.

TLC.com Ativar no Amazon Fire TV

Você já deve saber que o Amazon Fire TV é um fork do Android TV. Como resultado, os recursos e funções de usabilidade são quase os mesmos. Como resultado, ativar o TLC.com no Amazon Fire TV não é tão diferente. Aqui estão os passos a seguir:

Ligue sua Amazon Fire TV e verifique se ela está conectada à Internet. Agora, abra a Fire TV Store e procure por TLC. Você verá uma série de aplicativos, mas certifique-se de instalar o correto. Uma vez instalado, abra o aplicativo e você será saudado por um código de 6 dígitos. Agora, abra o navegador do seu smartphone ou PC e vá para auth.tlc.com/link e digite o código de 6 dígitos conforme mostrado na tela da sua TV. Por fim, clique em Link TV Provider.

Feito isso, seu Amazon Fire TV está pronto para transmitir conteúdo diretamente do Tlc.com.

TLC.com/Link Ativar no Roku

Se você possui um dispositivo Roku Stream, é compreensível como às vezes pode ser difícil ativar o TLC.com nele. No entanto, isso não significa necessariamente que o processo seja difícil.

Ligue seu dispositivo de streaming Roku e verifique se ele está conectado à Internet. Agora, usando o controle remoto, clique em Canais. Pesquise por TLC e clique em Adicionar canal. Depois de adicionado, abra o TLC e você verá um código de 6 dígitos. Agora abra o navegador do seu PC e vá para auth.tlc.com/link. Digite o código de 6 dígitos conforme exibido na sua TV e clique em Vincular provedor de TV.

Seu dispositivo Roku Streaming agora está vinculado ao TLC.com e está ativado. Agora você pode facilmente transmitir conteúdo na sua TV através do TLC.com.

Como ativar o TLC GO no Xbox One

Se você possui um dos consoles de jogos mais populares, pode ficar feliz em saber que o Xbox One pode transmitir facilmente o conteúdo do TLC.com. No entanto, a ativação do tlc.com às vezes pode ser um processo difícil de lidar. Como resultado, aqui estão as etapas para ativar o TLC.com no Xbox One:

Ligue o Xbox e verifique se ele está conectado à Internet. Agora, abra a Xbox Store e procure por TLC. Quando encontrado, baixe e instale o aplicativo. Volte para a tela inicial e vá para Meus aplicativos e jogos. Agora inicie o aplicativo TCL e você será saudado por um código de 6 dígitos. Abra o navegador do seu smartphone ou PC e vá para auth.tlc.com/link e digite o código. Clique em Link TV Provider.

Agora, seu Xbox One está pronto para transmitir conteúdo do TLC.com.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode ativar o TCL.com em vários dispositivos, como Amazon Fire TV, Android TV, Roku, Apple TV e Xbox One. Esperamos que este guia tenha ajudado você, não importa qual TV você tenha. Se você ainda estiver com problemas para ativar o TCL na sua TV, comente abaixo.

