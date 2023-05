Ator de ‘Star Wars’ e ‘Thor’, Ray Stevenson morre aos 58 anos

O publicitário de Ray confirma a notícia ao TMZ, dizendo que ele morreu no domingo – eles dizem que não têm mais detalhes sobre sua morte no momento.

Ray entrou pela primeira vez no mundo da atuação em 1993, aparecendo em vários episódios de TV antes de conseguir um papel no filme de 1998, “The Theory of Flight” … onde ele interpretou um gigolô encarregado de ajudar Helena Bonham Carter personagem de perde a virgindade.

Ele passou a aparecer em vários projetos como “The Book of Eli”, “Rome”, “The Other Guys” e “Kill the Irishman” – tudo antes de conseguir o papel de Volstagg em “Thor” da Marvel em 2011. , retornando à série em 2 sequências com o passar dos anos.