Ator Ray Stevenson morre aos 58 anos

Ray Stevensono aclamado ator irlandês conhecido por seus papéis em filmes como “Justiceiro: Zona de Guerra,” “Rei Arthur,” o “Thor“franquia, e o tão esperado”Ahsoka” série, faleceu tragicamente na idade de 58.

No momento, não há detalhes específicos ou causa da morte foram disponibilizados, deixando os fãs e a indústria do entretenimento em estado de choque e tristeza.

Stevenson começou sua carreira de ator na década de 1990 com aparições em vários programas de televisão antes de fazer a transição com sucesso para papéis cheios de ação em filmes de Hollywood durante o início dos anos 2000.

Uma de suas descobertas notáveis ​​chegou com Antoine Fuquafilme de aventura”Rei Arthur” em 2004. Retratando o valente personagem Dagonet, um dos Cavaleiros da Távola Redonda, Stevenson deixou um impacto duradouro quando seu personagem fez o sacrifício final na batalha para apoiar Arthur, retratado por Clive Owene sua irmandade de guerreiros.

Em 2008, Stevenson garantiu um papel de protagonista no Quadrinhos da Marvel adaptação, “Justiceiro: Zona de Guerra.” Ele interpretou o mercenário titular, Frank Castle, também conhecido como o Justiceiro. Inicialmente distribuído por Lionsgate na América do Norte, o filme foi lançado antes de Disneyaquisição do universo Marvel.

Mundo do entretenimento lamenta a perda de Ray Stevenson

A morte de Ray Stevenson é uma perda imensa para o mundo do entretenimento, onde seu talento e dedicação o tornaram uma figura respeitada entre fãs e colegas.

Suas contribuições para o indústria cinematográfica, particularmente no reino do cinema de ação, será lembrado com carinho pelo público em todo o mundo. À medida que a notícia de sua partida se espalha, condolências de fãs e outros atores chegam, comemorando a marca indelével que ele deixou na tela e lamentando o vazio deixado por sua ausência.