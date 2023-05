Atrações musicais movimentam as noites da FliPenedo 2023

Secom PMP

A segunda edição da Festa Literária de Penedo coloca letra e música no palco instalado no Largo São Gonçalo, local das apresentações musicais que movimentam a programação noturna do evento criado no governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

A banda Poesia Musicada no Pandeiro abriu os shows da quinta-feira, 04. Liderada pelos músicos Rogério Dyaz e Fagner Dübrown, o grupo de Maceió trouxe o coco alagoano temperado no forró, ritmos puxados por uma banda super afinada e entrosada.

Em seguida, Wado estreou um show especial, com repertório centrado no samba, acompanhado por músicos de alto nível. O catarinense radicado em Alagoas retornou à cidade onde se apresentou na edição 2022 do Circuito Penedo de Cinema.

Rogério Dyaz, Wado e MC Tribo (que também soltou suas rimas no palco da festa aberta ao público) foram os convidados da mesa temática “Composição Musical e Poesia”, mediada pelo professor Marcos Moreira (Ufal), coordenador do Festival de Música de Penedo, outro grande evento cultural consolidado no calendário anual da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Nesta sexta-feira, as atrações musicais da FliPenedo 2023 são Júnior Almeida, Elaine Kundera e Allê o Santo, a partir das 21 horas.

Amanhã, o cantor Zeca Baleiro encerra a programação da Festa Literária de Penedo.

A FliPenedo é uma realização do governo Ronaldo Lopes/João Lucas, por meio da SEMCLEJ, em parceria com o Governo de Alagoas, editoras e instituições culturais.