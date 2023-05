‘Atuação campeã logo ali’: lutadores reagem à furiosa vitória de Mackenzie Dern no UFC Vegas 73

Mackenzie Dern mostrou um novo lado de si mesma no sábado.

A especialista em grappling já havia sido criticada no passado por priorizar a posição sobre os danos, mas esse não foi o caso em sua luta principal do UFC Vegas 73 contra Angela Hill, já que Dern saiu balançando e não parou de atacar por quase toda a luta. sua luta de 25 minutos. No final, o peso-palha saiu com uma vitória dominante no placar.

Basta dizer que o mundo do MMA ficou impressionado com o desempenho agressivo de Dern, com todos, desde lutadores a fãs e a mídia tuitando sobre a vitória. Hill também recebeu muitos elogios, enquanto lutava em situações precárias de finalização e lesões faciais visíveis para levar Dern ao limite.

A principal competidora do peso galo, Raquel Pennington, chegou a dizer que Dern teve uma “performance campeã”.

Veja mais das melhores reações das mídias sociais abaixo.

Dern não estava brincando quando disse que estava indo para aquele desempenho de campeão em dinheiro de bônus ali mesmo @ufc — Raquel Pennington (@RockyPMMA) 21 de maio de 2023

Essas garotas merecem a luta da noite!!! @ufc — Raquel Pennington (@RockyPMMA) 21 de maio de 2023

Dern notificou toda a divisão esta noite! Ela parece muito impressionante. E Hill mostrando muito coração ali. Não desista nela #UFCVegas73 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 21 de maio de 2023

Aposto que ninguém pensou que essa luta seria assim!! Eu tinha certeza que a primeira troca no chão Dern envolveria Hill. Mas Hill está mostrando que ela é uma verdadeira guerreira e jogadora lá dentro. Sobreviver a algumas situações difíceis repetidamente. #UFCVegas73 #ufcfightnight — Corey ‘Overtime’ Anderson (@CoreyA_MMA) 21 de maio de 2023

isso é uma sucata!!!! — Kai Kamaka III (@kaiboikamaka) 21 de maio de 2023

Dern parecia feroz. Colina é tão difícil #UFC — Niko Price (@Nikohybridprice) 21 de maio de 2023