Atualização de Tiffany Haddish sobre a condição médica de Jamie Foxx: ele provavelmente está bem e não quer ser incomodado

Acomediante americano Tiffany Haddish compartilhou seus pensamentos sobre Jamie Foxxsituação médica de, que deixou muitos fãs confusos.

Corinne Foxx, Jamiefilha de, revelou há cerca de um mês que o ator havia sofrido uma complicação médica e que estava se recuperando no hospital.

Mike Tyson acidentalmente revela que Jamie Foxx sofreu um derrame

A complicação ocorreu durante as filmagens de ‘Back in Action’ para a Netflix em Atlanta, Geórgia, mas não foi revelado muito sobre isso.

Houve uma série de relatos na mídia sugerindo que a família temia por sua vida, mas Corinne rapidamente desmascarou essas teorias.

“Atualização da família: é triste ver como a mídia corre solta”, disse ela.

“Meu pai está fora do hospital há semanas, se recuperando.

“Na verdade, ele estava jogando pickleball ontem!

“Obrigado pelas orações e apoio de todos!

“Temos um anúncio de trabalho emocionante na próxima semana também!”

A mensagem de Tiffany Haddish para Jamie Foxx

Agora, Tiffany Haddishcom quem já trabalhou Foxx no passado, decidiu falar com a People sobre a condição do ator.

“Antes de tudo, esse é o homem”, disse a atriz no 1º Baile de Baile Anual da She Ready Foundation – Uma Noite sob as Estrelas.

“O que posso fazer é orar por ele e deixá-lo saber que não há nada além de amor e paz aqui para ele.

“E eu apenas desejo a ele todo o sucesso, cura e todas as coisas boas.

“Ele provavelmente está bem. Ele só não quer ser incomodado com vocês.”