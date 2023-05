Aumento de 120% no número de mulheres no mercado de trabalho em 15 anos

Um levantamento realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), ligado à Confederação Nacional da Indústria (CNI), revelou que o número de trabalhadores com mais de 50 anos no país dobrou nos últimos 15 anos. A pesquisa traz diversos dados sobre o mercado de trabalho brasileiro.

De acordo com os dados obtidos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), que disponibiliza informações sobre o mercado de trabalho para estatísticas, em 2006 eram registrados 4,4 milhões de pessoas nessa faixa etária. Já em 2021 esse número saltou para 9,3 milhões, representando um aumento de 110,6%.

O estudo também apontou que, durante o período analisado, o estoque de empregos em geral cresceu 38,6%. No entanto, o crescimento da presença de trabalhadores com 50 anos ou mais foi quase três vezes maior em comparação ao emprego geral, indicando uma tendência nesse segmento.

Diante desses resultados, o Senai destaca a importância da elaboração de políticas voltadas para a requalificação desses profissionais, visando sua permanência no mercado de trabalho ou recolocação.

O estudo sugere que governos, empresas e instituições de ensino se envolvam nesse processo, investindo em programas e iniciativas que auxiliem na atualização de habilidades e conhecimentos desses trabalhadores mais experientes.

Esses dados indicam uma mudança significativa no perfil demográfico dos trabalhadores no Brasil, e ressaltam a necessidade de adaptar as políticas públicas e práticas empresariais para atender às demandas e oportunidades desse grupo, aproveitando sua experiência e conhecimento em benefício do mercado de trabalho e da economia como um todo.

Mais informações sobre o mercado de trabalho brasileiro

De acordo com o estudo, ao longo dos últimos 15 anos, a participação das mulheres com mais de 50 anos no mercado de trabalho cresceu de forma mais significativa em comparação aos homens da mesma faixa etária.

Entre as mulheres, esse aumento foi de 120% no período de 2006 a 2021. No entanto, apesar desse crescimento, as mulheres ainda representam menos da metade dos trabalhadores acima dos 50 anos, totalizando 42,4% do total.

Ao analisar os setores da economia com maior contratação de pessoas nessa faixa etária, destacam-se o comércio (aumento de 164%), os serviços (aumento de 136%) e a indústria (aumento de 96%). No setor industrial, que engloba transformação, extrativa mineral, serviços de utilidade pública e construção civil, foram registrados 1,5 milhão de funcionários acima dos 50 anos em 2020.

Índice por regiões

Quando observadas as regiões do país, constata-se que metade dos trabalhadores nessa faixa etária está concentrada no Sudeste. No entanto, as regiões Norte e Centro-Oeste foram as que apresentaram os maiores aumentos proporcionais de contratação, com crescimentos de 129% e 132%, superando a média nacional de 110,5%.

A pesquisa ressalta que todos os estados do Nordeste e do Sudeste tiveram ritmos de contratação de pessoas acima dos 50 anos abaixo da média nacional, com exceção do Maranhão, que registrou um aumento de 139,4%, e de São Paulo, com 118,6%.

Esses dados indicam uma mudança no panorama do mercado de trabalho brasileiro, com um aumento significativo da participação das mulheres acima dos 50 anos. Apesar dos avanços, ainda há desafios a serem enfrentados para garantir a plena inclusão e valorização desse grupo, além de promover políticas e práticas que estimulem a inserção de mais mulheres e homens mais experientes em diversos setores da economia.



