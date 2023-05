Aumento de 1,68% no preço do aluguel de imóveis residenciais em abril

Os brasileiros que alugaram imóveis residenciais em abril devem ter sentido o aumento dos valores destas locações. De acordo com o Índice FipeZap+ de Locação Residencial, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais subiu 1,68% no quarto mês de 2023.

A variação desacelerou em relação a março, quando o valor da locação de imóveis subiu 1,75%. Contudo, desacelerar não quer dizer cair. Pelo contrário, os preços subiram novamente no país, mas, dessa vez, a alta foi levemente menor que a do mês anterior.

Aliás, o avanço registrado em abril superou em quase três vezes a inflação oficial do país (0,61%). Além disso, a taxa também ficou bem mais elevada que o índice conhecido como “inflação do aluguel“.

Em síntese, o Índice FipeZap+, cuja divulgação ocorreu nesta semana, coleta preços e analisa o comportamento do mercado imobiliário em 11 capitais e 14 cidades brasileiras.

Com posse desses dados, a Fipe divulga uma média de variação mensal dos preços, baseando-se em anúncios imobiliários publicados na internet, comparando os preços com os valores do mês anterior.

Preço do aluguel supera inflação do Brasil

O aumento nos preços do aluguel de imóveis residenciais teve um desempenho bem expressivo em abril. Embora a inflação tenha perdido força no país no mês, assim como o setor de locação de imóveis, a desaceleração deste foi bem menor.

Em outras palavras, as pessoas que alugaram um imóvel residencial no mês passado não tiveram muitos motivos para comemorar, mesmo com a desaceleração da alta dos preços.

A título de comparação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,61% em abril, impulsionado pelo grupo de saúde e cuidados pessoais. Ainda assim, o indicador, que é considerado a inflação do país, foi bem menor que o Índice FipeZap+.

Já na comparação com o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), o resultado foi ainda mais divergente. Em suma, o indicador caiu 0,95% em abril, seguindo o caminho inverso do índice da Fipe e do IPCA. A propósito, o IGP-M é considerado a “inflação do aluguel”.

Todos estes dados mostram que, de uma forma ou de outra, os proprietários de imóveis residenciais aumentaram o valor da locação de imóveis no mês passado, superando a inflação oficial do país.

Aluguel fica 17% mais caro em 12 meses

Em 2023, o Índice FipeZap+ de Locação Residencial acumula uma forte alta de 6,39% entre janeiro e abril. A cidade com o maior reajuste é Goiás, cujos preços do aluguel dispararam 18,82% em quatro meses. Já São Paulo teve uma alta bem menor, de 4,59% no período.



Ainda neste ano, o IPCA acumulou uma alta de 2,72%. Esse percentual de aumento ficou 2,3 vezes menor que a alta registrada pelos preços de locação de imóveis residenciais no período. Isso mostra que o aluguel desses imóveis está bem mais caro no Brasil em 2023.

Por sua vez, o IGP-M não teve taxa negativa apenas em abril. Em síntese, a “inflação do aluguel” caiu 0,75% entre janeiro e abril, em relação ao mesmo período de 2022.

O levantamento da Fipe também revelou que o preço do aluguel residencial subiu 17% no acumulado dos últimos 12 meses. Por exemplo, a locação de um imóvel que custava R$ 1.000 em abril de 2022 subiu para R$ 1.170 em abril deste ano.

No acumulado dos últimos 12 meses, a cidade com maior alta no Índice FipeZap+ de Locação Residencial foi Florianópolis (37,68%). Esse avanço foi bem maior que o registrado por São Paulo (15,12%).

O IPCA teve uma alta bem mais modesta em 12 meses, de 4,18%. Na comparação com o Índice FipeZap+, o avanço do IPCA foi quatro vezes menor, refletindo a dificuldade dos brasileiros que moram de aluguel de pagar os valores de locação.

Já em relação ao IGP-M, a taxa acumulada em 12 meses caiu 2,17%. Isso quer dizer que os preços do aluguel de imóveis residenciais encolheram no país, para alegria de milhares de brasileiros que vivem dessa maneira.

Vale ressaltar que essa é a primeira vez desde fevereiro de 2018 que o IGP-M acumulado em 12 meses fica negativo.

Preço médio de locação residencial

No mês de abril, o preço médio da locação residencial chegou a R$ 38,35 para cada metro quadrado. Assim, ao considerar esse valor como uma base, o aluguel de um apartamento de 50 metros quadrados custaria, em média, R$ 1.917,5.

Embora esse valor seja bastante elevado, fica bem menor que o valor mensal de locação de um imóvel de 50 metros em São Paulo, que custou, em média, R$ 2.383 em abril.

Ao considerar apenas as capitais pesquisadas pela Fipe, São Paulo lidera o ranking nacional. Confira os valores mais elevados entre as capitais:

São Paulo (SP): R$ 47,66;

Florianópolis (SC): R$ 45,77;

Recife (PE): R$ 43,87;

Rio de Janeiro (RJ): R$ 41,02.

Todos os valores citados superaram a média nacional. Contudo, as outras sete capitais pesquisadas tiveram valores inferiores ao nacional.

https://www.youtube.com/watch?v=fCC8USbVX_U