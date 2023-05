Aumento no Número de Beneficiários do Programa Bolsa Família em Maio

O Governo Federal está retomando nesta quinta-feira (18) os pagamentos de mais uma rodada do programa Bolsa Família. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, pouco mais de 21,25 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do benefício social. O número é ligeiramente maior do que o registrado em abril, quando 21,2 milhões receberam o saldo.

O aumento no número de atendidos, no entanto, não indica que o processo de pente-fino chegou ao fim. Entre os meses de abril e maio, milhares de pessoas perderam o direito de receber o benefício social porque, segundo o Governo, não cumprem as regras de entrada. Contudo, o número de exclusões foi menor do que o de novas admissões no projeto.

Ainda tomando como base os números do Ministério do Desenvolvimento Social é possível afirmar que pouco mais de 200 mil pessoas foram selecionadas para entrar no projeto social entre os meses de abril e maio. A pasta afirma ainda que cerca de 1 milhão de usuários entraram no programa desde o último mês de março, quando o projeto ganhou um novo formato.

“Comemoramos um milhão de famílias a mais sendo atendidas. São famílias que estavam passando fome, pessoas que batiam à porta e não encontravam assistência, não tinham acesso a programas sociais. Por determinação do presidente Lula, trabalhamos integrados aos municípios e estados por meio da busca ativa”, disse o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

Para ter direito ao Bolsa Família, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, também é importante que o indivíduo tenha uma renda per capita de até R$ 218. Mesmo as pessoas que cumprem estas regras de entrada ainda precisam aguardar até que o sistema selecione os seus nomes de maneira automática.

Quem não conseguiu entrar no Bolsa Família neste mês de maio terá novas oportunidades de entrada nos próximos meses. O Ministério do Desenvolvimento Social seleciona novos usuários a cada 30 dias. Deste modo, mesmo as pessoas que ainda não conseguiram a vaga precisam manter o Cadúnico atualizado para ter chances de seleção.

Aumento no adicional

Segundo o Ministério, mais de 144 mil crianças de zero a oito anos de idade foram inseridas no sistema de recebimento do adicional de R$ 150. Tal bônus está sendo pago desde o último mês de março dentro do sistema do Bolsa Família.

Para pagar estes adicionais, o Governo está liberando em maio R$ 1,36 bilhão. Uma mesma família pode receber mais de um bônus de R$ 150, caso tenha na mesma casa mais de uma criança com idade entre zero e seis anos.

Valores dos pagamentos

Pelo segundo mês consecutivo, o valor médio pago pelo Bolsa Família é o maior da história. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, o saldo médio de recebimento neste mês é de R$ 672,45.

Assim como aconteceu nos meses anteriores, em maio segue valendo a regra que indica que ninguém pode receber menos do que R$ 600. Independente do número de integrantes da família, este é o piso de pagamentos do programa Bolsa Família.

O calendário



Como dito, os pagamentos da nova rodada do projeto social estão se iniciando nesta quinta-feira (18), mas apenas para os cidadãos que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Na sexta-feira (19) será a vez daqueles que possuem o NIS final 2 e assim por diante.

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos para este mês:

Usuários com NIS final 1: 18 de maio (quinta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de maio (sexta-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de maio (segunda-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de maio (terça-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de maio (quarta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de maio (quinta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de maio (sexta-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de maio (segunda-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de maio (terça-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de maio (quarta-feira).

