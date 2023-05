Austin Reaves se torna viral por todos os motivos errados depois que o Lakers perde para o Nuggets

Los Angeles Lakers guarda Austin Reaves teve um excelente desempenho no Jogo 2 das finais da Conferência Oeste contra o Denver Nuggets na quinta-feira na Ball Arena.

Seus 22 pontos – empatados em recorde de equipe com Lebron James – não foram suficientes para ajudar o Purple & Gold a conquistar uma vitória. A estrela em ascensão se tornou viral por razões totalmente diferentes após o concurso, acrescentando insulto à injúria.

Reaves, 24, apareceu em sua coletiva de imprensa pós-jogo com uma cabeça desgrenhada que tinha Twitter da NBA comparando-o com estrelas do rock como Nirvanade Kurt Cobain e Pete Wentz de Fall Out Boyentre outros.

O armador do Lakers é um jogador não draftado Oklahoma em apenas seu segundo ano na NBA.

Suas habilidades com a mídia não são tão aguçadas quanto as de um jogador experiente como Anthony Davisque às vezes ainda luta nas prensas.

Austin Reaves dá respostas hilárias

Reaves faz o possível para dar a resposta “correta”, mas ainda permanece fiel a si mesmo ao falar dos fatos, o que resulta em algumas respostas tolas. Ele admitiu jogar golfe entre os jogos para “seguir em frente” e falou sobre as dificuldades de seus dois líderes no jogo 2.

“Você poderia olhar para a folha de estatísticas, olhar para o quarto período e dizer, ‘Bron perdeu uma bandeja quando conseguiu o roubo ou teve algumas viradas.’ O mesmo para o AD”, disse Reaves. “Mas eu garanto que se você perguntasse a qualquer técnico de qualquer time de basquete se ele queria aqueles dois em seu time, eles aceitariam em um piscar de olhos.

“É basquete, é tudo esporte. Você tem dias bons. Você não tem dias tão bons. E você acorda na manhã seguinte e tem um ótimo dia.”

Reaves e Lakers recebem o Nuggets no sábado na Crypto.com Arena pelo jogo 3 do WCF no Eliminatórias da NBA de 2023.